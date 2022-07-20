与会嘉宾合影留念。人民网 伊圣楠摄

人民网首尔7月20日电 （马菲、伊圣楠）纪念中韩建交30周年中韩友好论坛19日在首尔以线上线下相结合方式举行。

中国前外交部长李肇星在视频致辞中表示，当前我们面临的国际形势复杂严峻，今后双边关系发展不可避免会遇到各种内外干扰和困难，但只要坚持相互尊重、聚焦合作、致力和平、开放包容，中韩关系就一定能行稳致远。

中国驻韩国大使邢海明在现场致辞表示，30年前，中韩两国打破冷战坚冰，共同开启了携手前行的新时代。两国携手走过的这30年深刻阐明了一个道理，那就是中韩两国是志同道合、命运与共、不能分割的好邻居、好伙伴。中韩合作能办成大事，办成好事，办成长久之事。现在如果有人搞新冷战，中韩应秉持建交初心，坚决阻止。只要双方牢记建交初心，信守政治承诺，聚焦互利合作，排除外部干扰，就一定能推动双边关系行稳致远，在新时代书写新篇章。

联合国前秘书长潘基文在视频致辞中表示，两国应携手合作、共克危机，为未来一代谋划两国关系下一个三十年发展。韩中两国合作领域广泛，在朝鲜半岛问题、新冠疫情、气候变化、经济贸易等方面应更加紧密合作，让青年和文化交流、公共外交活跃起来，扩大两国共识。

韩国外交部长官朴振在视频致辞中表示，不久前与王毅国务委员举行了首次面对面会谈，就加强韩中两国各层级战略沟通，扩大经济、环境、卫生等领域务实合作，增进两国人文交流等达成共识。希望今后双方谱写更多友好佳话，推动双边关系不断前行。

本次论坛由纪念韩中建交30周年民官筹备委员会、韩国易得财经共同主办，中国驻韩国大使馆协办。韩国统一部长官权宁世、韩中关系未来发展委员会韩方委员长林采正、韩国前国会议长文喜相、韩国前国务总理韩升洙、韩国前外交通商部长官金星焕、中韩关系未来发展委员会中方委员长张平、全国政协外委会副主任韩方明等两国政治、经济、文化各界嘉宾线上线下出席活动并致辞。

与会嘉宾在致辞中回顾中韩建交30年来各领域取得的巨大成就，一致认为中韩关系的发展给两国和两国人民带来了实实在在的利益，也为促进地区与世界和平发展作出了积极贡献。会上，两国文化和企业界代表就中韩文化融合产业和投资合作进行了讨论。

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