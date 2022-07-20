人民网曼谷7月20日电 （记者孙广勇）7月17日，泰国华文教师公会第十九届理事会就职典礼在曼谷举行。中国驻泰国大使韩志强、泰国中华总商会主席林楚钦等出席活动。

大会主席徐光辉致辞并宣布就职典礼开始，他表示，近年来在罗宗正主席的率领下，泰国华文教师公会开展了丰富多彩的华文教育活动，赢得了广泛的赞誉。希望泰国华文教师公会在罗宗正主席的率领下，继往开来，再创辉煌！

韩志强大使对泰国华文教师公会新一届理事会成立及罗宗正先生蝉联理事会主席表示热烈祝贺。

韩志强表示，泰国华文教师公会成立40多年来坚持团结泰国华文教师群体，服务泰国华文教育发展，传承弘扬中华语言文化，对泰国华文教育的发展发挥了重要作用。特别是疫情发生以来，公会克服不利影响，坚持开展线上教师培训、奖励优秀教师、选派赴华留学生、推进华文教育理论研究等各种华文教育活动，取得良好效果。罗宗正主席多年来为泰国华文教育事业无私付出，年过八旬仍坚持活跃在华文教育工作第一线，应予高度肯定。

韩志强表示，中泰两国正在联手共建“中泰命运共同体”，为“中泰一家亲”赋予新的时代内涵。国之交在于民相亲，民相亲在于文相连，泰国华文教育对中泰关系而言是基础工程，对广大华侨华人同胞而言是“留根工程”。泰国华文教育的良好发展既得益于中泰两国政府的高度重视和支持，也是中泰两国不断深化交流合作的大势所趋，更是根植于广大旅泰侨胞传承弘扬中华文化、争取更大更好发展的内在需要。希望罗宗正主席带领华文教师公会，顺应时代发展大势，百尺竿头、更进一步，为泰国华文教育发展和中泰友好交流合作作出新的更大贡献。

林楚钦主席代表泰国中华总商会祝贺罗宗正主席蝉联泰国华文教师公会第十九届理事会主席。林楚钦表示，罗宗正主席长期坚持在华文教育的第一线，领导泰国华文教师公会为中泰两国文化教育交流事业做出了卓著的贡献。祝愿教师公会在罗宗正主席的继续领导下为泰国华文教育谱写新的历史篇章。

之后，韩志强大使向罗宗正主席授印信。罗宗正主席表示深感使命光荣、责任重大，将与全体华文教育工作者满怀激情、斗志昂扬、众志成城，在传播和传承中华民族语言文化的道路上奋力前行。

(责编：于洋、张悦)