人民网北京7月20日电 （记者韩硕）2022年联合国可持续发展高级别政治论坛于7月5日至15日举行，联合国经社部在会前发布了《2022年联合国可持续发展高级别政治论坛政策建议》报告（以下简称“政策建议报告”）。在中国发起设立的能源领域首个国际组织——全球能源互联网发展合作组织（以下简称“合作组织”）向会议提交的全球能源互联网促进生物多样性治理等研究成果，被联合国亚太经社会、拉加经委会、非经委和西亚经委会4个区域委员会采用并纳入政策建议报告。

据介绍，这是2018年以来全球能源互联网有关成果连续第五次纳入政策建议报告，显著提升了我国在能源等领域的话语权和影响力，有力促进了全球能源互联网“中国倡议”在全球落地实施。

联合国可持续发展高级别政治论坛每年讨论《联合国2030年可持续发展议程》和17项可持续发展目标的执行进展情况，是联合国推动落实可持续发展目标的主要平台。作为论坛重要参阅材料，政策建议报告对于促进联合国各成员国落实2030年议程具有指导意义。

据介绍，今年的政策建议报告有两个新特点。一是侧重建立评估与指标体系，聚焦能源可持续发展目标（SDG7）与教育（SDG4）、性别（SDG5）、陆地生命（SDG15）等其他可持续发展目标之间的协同联系；二是由联合国各区域委员会牵头编写相关内容，因地制宜地提出适合本区域推进（SDG7）的政策建议。

报告多个部分采纳了合作组织提出的理念和观点。报告认为，在非洲地区，合作组织提出的“电-水-土-林”发展模式对于生态修复大有益处，建议各国采用光伏治沙、海水淡化等措施，促进生态修复和栖息地保护。在亚太地区，中国能源互联网通过特高压电网将西部清洁能源输送至东、中部负荷中心，并且领先于全球新增可再生能源装机量。在阿拉伯地区，利用光伏发电进行海水淡化，可增加生产生活淡水供应；在沙漠地区部署太阳能光伏板，能够促进荒漠化治理。在拉美和加勒比海地区，建议发展太阳能、风能、海浪能等清洁能源，以及储能和微电网，为海水淡化、污水和固体废弃物处理提供充足、可靠、绿色的电力供应；在小岛屿国家发展“光伏+储能”微电网项目，可将电费降低20%以上，促进人人享有可持续能源。

据悉，2018-2021年，合作组织提交的《构建全球能源互联网 实现能源可持续发展》《全球能源互联网行动建议》《构建全球能源互联网 加强与联合国可持续发展目标的联系》《推动三网融合 实现联合国可持续发展目标》均被纳入政策建议报告。2022年全球能源互联网理念与成果再度纳入报告，从能源拓展到气候、基础设施、生物多样性等多个领域，彰显出全球能源互联网“中国倡议”的理论价值与广泛影响力。

东盟能源中心电力、化石燃料、替代能源和储存部门主任本尼苏里亚迪表示，当前世界面临气候变化和环境污染、资源匮乏等全球性挑战，中方的政策建议恰逢其时，对加强国际合作和促进世界可持续发展有重要意义和作用。

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