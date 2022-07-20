全球能源互联网理念与成果连续五年纳入联合国高级别论坛政策建议报告
人民网北京7月20日电 （记者韩硕）2022年联合国可持续发展高级别政治论坛于7月5日至15日举行，联合国经社部在会前发布了《2022年联合国可持续发展高级别政治论坛政策建议》报告（以下简称“政策建议报告”）。在中国发起设立的能源领域首个国际组织——全球能源互联网发展合作组织（以下简称“合作组织”）向会议提交的全球能源互联网促进生物多样性治理等研究成果，被联合国亚太经社会、拉加经委会、非经委和西亚经委会4个区域委员会采用并纳入政策建议报告。
据介绍，这是2018年以来全球能源互联网有关成果连续第五次纳入政策建议报告，显著提升了我国在能源等领域的话语权和影响力，有力促进了全球能源互联网“中国倡议”在全球落地实施。
联合国可持续发展高级别政治论坛每年讨论《联合国2030年可持续发展议程》和17项可持续发展目标的执行进展情况，是联合国推动落实可持续发展目标的主要平台。作为论坛重要参阅材料，政策建议报告对于促进联合国各成员国落实2030年议程具有指导意义。
据介绍，今年的政策建议报告有两个新特点。一是侧重建立评估与指标体系，聚焦能源可持续发展目标（SDG7）与教育（SDG4）、性别（SDG5）、陆地生命（SDG15）等其他可持续发展目标之间的协同联系；二是由联合国各区域委员会牵头编写相关内容，因地制宜地提出适合本区域推进（SDG7）的政策建议。
报告多个部分采纳了合作组织提出的理念和观点。报告认为，在非洲地区，合作组织提出的“电-水-土-林”发展模式对于生态修复大有益处，建议各国采用光伏治沙、海水淡化等措施，促进生态修复和栖息地保护。在亚太地区，中国能源互联网通过特高压电网将西部清洁能源输送至东、中部负荷中心，并且领先于全球新增可再生能源装机量。在阿拉伯地区，利用光伏发电进行海水淡化，可增加生产生活淡水供应；在沙漠地区部署太阳能光伏板，能够促进荒漠化治理。在拉美和加勒比海地区，建议发展太阳能、风能、海浪能等清洁能源，以及储能和微电网，为海水淡化、污水和固体废弃物处理提供充足、可靠、绿色的电力供应；在小岛屿国家发展“光伏+储能”微电网项目，可将电费降低20%以上，促进人人享有可持续能源。
据悉，2018-2021年，合作组织提交的《构建全球能源互联网 实现能源可持续发展》《全球能源互联网行动建议》《构建全球能源互联网 加强与联合国可持续发展目标的联系》《推动三网融合 实现联合国可持续发展目标》均被纳入政策建议报告。2022年全球能源互联网理念与成果再度纳入报告，从能源拓展到气候、基础设施、生物多样性等多个领域，彰显出全球能源互联网“中国倡议”的理论价值与广泛影响力。
东盟能源中心电力、化石燃料、替代能源和储存部门主任本尼苏里亚迪表示，当前世界面临气候变化和环境污染、资源匮乏等全球性挑战，中方的政策建议恰逢其时，对加强国际合作和促进世界可持续发展有重要意义和作用。
分享让更多人看到
- 评论
- 关注