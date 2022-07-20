新华社北京7月20日电 2022年7月19日，国务委员兼外长王毅应约同塞拉利昂外长弗朗西斯通电话。

弗朗西斯代表塞拉利昂感谢中国政府和人民长期以来对塞经济社会发展提供的宝贵帮助，特别是新冠疫情发生后雪中送炭，助力包括塞在内的中小国家抗击疫情。塞拉利昂高度认同中国坚持发展优先、人民至上理念，积极评价中国为维护世界和平安全发挥的引领作用。表示中国是塞可靠而强有力的伙伴，塞方将继续在涉及中方核心利益和重大关切问题上同中方站在一起。期待同中国深化各领域合作，欢迎中国企业赴塞投资。

王毅表示，中塞是好朋友、老朋友。在两国元首战略引领下，中塞关系保持强劲发展势头。双方在共同抗击疫情、促进经济复苏、维护国际公平正义中密切合作、相互支持，体现了两国关系的高水平。我们赞赏塞方一贯支持中方维护自身核心利益，中方同样坚定支持塞维护主权、独立和民族尊严，支持塞促进国家发展各项努力，支持塞在非洲和国际舞台上发挥更加重要作用。将根据塞方发展需要继续提供支持帮助，推进矿产、农业、基础设施合作，实施更多民生项目，鼓励中国企业赴塞投资，帮助塞提高自主发展能力，加快工业化进程。

弗朗西斯介绍了塞方在乌克兰问题上的立场，表示作为饱经战乱的小国，塞主张通过政治谈判和平解决争端，认为必须重视各方合理安全关切，找到长远解决之道，同时应采取切实措施，缓解粮食和能源短缺对非洲等中小国家带来的影响。

王毅表示，塞方的看法也是大多数发展中国家的共识。中方将继续坚定致力于劝和促谈，同各方一道，尽最大努力减轻乌克兰危机的负面外溢效应。

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