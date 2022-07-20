中国日报网7月20日电 （记者 党超峰 妮思娜） “2022中国有约 你好福建”国际媒体主题采访活动第二站来到了古田会议会址所在地龙岩市上杭县古田镇，中外记者、博主们走访了古田会议会址和梅花山华南虎繁育研究所。在古田会议会址，人们听讲解员娓娓道来在党和人民军队建设史上具有重要意义的古田会议，深刻感受到了红色精神的传承和革命先辈艰苦卓绝的奋斗史。

古田会议会址，百闻不如一见

古田会议会址位于福建省上杭县古田镇，原为廖氏宗祠，又称万源祠，始建于1848年。

1929年12月下旬，120多位红四军代表、地方干部代表等聚集在古田镇，举行中国共产党红军第四军第九次代表大会，即“古田会议”。会议产生的决议——史称“古田会议决议”，创造性地解决了如何从加强思想建设入手，保持党的无产阶级先锋队性质和建设党绝对领导的新型人民军队的问题。“古田会议决议”被作为思想建党、政治建军的第一个纲领性文件而载入史册。

古田会议会址给外籍网红博主和外媒记者留下了深刻的印象。来自拉脱维亚的博主安泽称：“首先是它的一个外观，建筑风格非常符合外国人心中的中国形象，但是后来了解了它的历史背景，我觉得古田会议会址是一种红色精神的象征，自此这种精神就开始变得越来越浓厚，这个会议的意义，就是决定了以后中国的发展，诠释了政治和军事到底是一个什么样的关系，我觉得对于中国的历史发展来说，是一个很关键的节点。”

土耳其国家广播电视总台记者姆萨浦表示，中国朋友曾对他说过古田会议在中国历史上很重要，今天有幸来到会议会址亲自了解到这次会议的重要性，真是百闻不如一见！

越南通讯社主任邓进忠称：“我早就听说过古田会议，今天来到会议会址，我觉得非常感动，它不但具有历史意义，还成为了一个著名的旅游胜地。”

中国保护华南虎的努力值得称赞

福建梅花山华南虎繁育研究所是龙岩市为实施梅花山华南虎拯救工程，于1998年成立的事业单位。是原国家林业局批准的全国唯一一家“围绕实施人工繁育华南虎回归自然，开展华南虎驯养繁殖、散养野化及保护生物学研究”的单位。

虎研所拥有100公顷全国最早建成并投入使用的华南虎野化基地、6公顷的华南虎繁育基地及20公顷的华南虎猎物繁育基地。现有虎39只，华南虎猎物梅花鹿110只、野猪100只准备用于野化试验。

虎研所工程师罗红星称：“老虎长期在动物园生活，捕猎觅食或者在野外躲避灾害的这些能力已经退化了，我们希望能够通过一定的项目，引进合作一些高端的研究人才，将老虎放到野外，对其生态学、行为学和生理繁育等方面进行研究，能够摸索到一条最终让老虎能够回归到大自然的这么一种状态，我们还是一直在努力，到最后老虎能够在我们这种大的营地里面自己捕猎生活、繁殖后代，就是一个很大的成功。”

外媒记者参观完虎研所后纷纷称赞。韩国每日放送电视台记者尹锡正称，在世界范围来说，中国能够利用大面积林地保护华南虎这种珍稀动物，他感到非常开心，希望韩国可以向中国学习采取措施保护老虎。

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