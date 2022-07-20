中国日报网7月19日电 据美国有线电视新闻网（CNN）当地时间7月14日报道，一个针对美国孕妇的药物流产线下网络正在墨西哥形成。

6月底，美国各州开始实施新的堕胎禁令，3名墨西哥妇女悄悄地越境进入美国，而她们的随身物品里藏着几十粒堕胎药。这种堕胎药是经由美国食品和药物管理局(FDA)批准的两种药物的组合，于几日前由墨西哥组织组成的线下网络运送穿越了墨西哥内陆。

自从美国最高法院推翻“罗诉韦德案”以来，这个墨西哥线下网络成为女性寻求堕胎的少数几个途径之一，其组织者表示他们平均每天越境运送100剂量的堕胎药。

药物堕胎本是美国女性常用的堕胎方式，然而在6月最高法院的裁决过后，得克萨斯州已经严禁堕胎。虽然女性也可以去其他州堕胎，但是花费不菲，因为一旦在哪个州开始堕胎便要一直呆在该州直至结束。

桑德拉?卡多纳(Sandra Cardona)所在的墨西哥组织属于墨西哥药物流产的线下网络，她表示，在美国最高法院做出裁决后的一周内，仅她的组织便收到了70多个来自美国女性的求助请求。“我们所做的不过是给予女性选择的机会！”

在最高法院做出裁决后的几日，虽然拜登政府承诺捍卫药物堕胎并扩大其适用范围，但是反堕胎支持者表示他们将要让更多的州难以获得堕胎的药物。

美国最大的反堕胎组织——美国生命权利委员会(National Right to Life Committee)甚至建议，各州应将刑事处罚范围扩大到帮助女性接受非法堕胎的人，包括“贩运”堕胎药物，甚至仅仅是提供自行管理堕胎的指导。

得克萨斯州2021年的一项法律已经禁止邮寄堕胎药物，并威胁称，提供药物的非专业医生将会面临牢狱之灾。

全球生殖权利组织Ipas中美洲与墨西哥的主管阿尔卡尔德说，“女性不应为获得基本的医疗保健服务而受到法律的限制并且害怕遭到起诉。”

（来源：中国日报网）

(责编：贾文婷、高歌)