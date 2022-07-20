海外网7月18日电 美国《国会山报》网站18日刊发题为《美国财富不平等矛盾已成社会“土炸弹”，随时或被引爆》的文章，批评美国财富不平等的矛盾已使得国内空气中弥漫着火药味，如同已造好的“土炸弹”（IED）随时会被引爆。

文章援引统计数据显示，美国最富有的0.1%群体和最底层的90%家庭拥有相同数量的财富，1.35亿美国人属于穷人或低收入者。18%的美国家庭年收入低于2.5万美元。甚至在新冠疫情暴发之前，1/4的美国黑人家庭净资产为零。

当这种经济不平等与社会日益接受政治暴力、史上最严重的政治对立，以及民间拥有4亿枪支的情况相结合时，美国社会就具备了造就“土炸弹”的条件。文章称，红蓝州之间的分歧正使美国在意识形态和情感上更加分裂。从是否允许堕胎和保障族群投票权，到教育、枪支和警务改革，几乎所有议题都缺乏共识，表明美国政治体系的失败。

根据民调，超过3/4的美国人认为美国正朝着错误方向前进。这便引出了两个关键问题：谁能带领美国走向更好方向；何人会在何种情况下引爆这颗“土炸弹”。文章表示，没有人可以自信地回答第一个问题；但对于第二个问题其答案则是显而易见。（海外网 侯兴川）

(责编：贾文婷、高歌)