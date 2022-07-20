世界汉学家理事会在京成立。北京语言大学供图

人民网北京7月20日电 （记者曾书柔）“世界汉学家理事会成立大会暨世界文明与中国道路”论坛今日在北京语言大学举行，来自60余国的百余位汉学家及国内学者与会。会上宣布成立世界汉学家理事会，并开启了“世界文明与中国道路全球论坛”。埃及前总理沙拉夫、乌兹别克斯坦驻华大使法尔霍德·阿尔季耶夫，古巴驻华大使卡洛斯·米格尔·佩雷拉，第十七届中央委员、十二届全国人大常委、教育科学文化卫生委员会主任委员、原国家新闻出版总署署长柳斌杰，北京语言大学校长刘利，北京语言大学一带一路研究院特聘教授张西平，北京语言大学教授、汉学研究所所长黄卓越，德国汉学家、中国人民大学哲学院客座教授谢林德，俄罗斯汉学家、中国人民大学国学院教授索罗宁，美国汉学家、芝加哥大学教授艾恺等致辞，表达对世界汉学家理事会成立的美好祝愿与期许。

刘利在欢迎辞中指出，北京语言大学是“世界汉学家的摇篮”，其中中国文化译研网（CCTSS）平台的中外汉学家翻译家人才动态数据库已经联络沟通了93个国家、63个语种近5000名汉学家。这些汉学家为认识中国、理解中国、读懂中国提供了新鲜的视角。世界汉学家理事会旨在着力打造“人”与“人”之间的亲厚联系，充分发挥汉学家沟通中西交流的桥梁与纽带作用，融通中外的新概念、新范畴、新表述，讲好中国故事，传播好中国声音。

第十七届中央委员、十二届全国人大常委、教育科学文化卫生委员会主任委员、原国家新闻出版总署署长柳斌杰在致辞中指出，北京语言大学以语言教学团结全世界的汉学家，在中国国际传播能力建设的过程中，要坚定文化自信，打造时代的主旋律精品。围绕着文化“走出去”，加强与世界各国的合作，增强自己的国际竞争力。充分发挥民间文化交流和公共外交相结合渠道，实现跨文明的交流、合作、对话、沟通，为讲好中国故事作出贡献。同时也要充分重视新技术，加强数字化和数据库建设，让中国文明在世界范围内流动起来。

法尔霍德·阿尔季耶夫在致辞中表示，时值乌兹别克斯坦“汉学热”兴起、乌兹别克斯坦塔什干国立大学开设“乌兹别克-中国研究中心”之际，世界汉学家理事会的成立，无疑为中乌文化研究者铺就起一条“文化高速路”，为两国学者的学术通力合作提供持久动力与稳定。

作为北京语言大学的校友，卡洛斯·米格尔·佩雷拉在致辞中表示，世界汉学家理事会的成立为世界各国汉学家与中国学者展开充分交流互动提供契机。

北京语言大学党委副书记魏晖在发言时指出，世界汉学家理事会成立后，将打破世界汉学不同语言文化区域间彼此孤立、互动交流不畅、学术共享机制匮乏等瓶颈壁垒，依托北京语言大学与青岛市人民政府共建的世界汉学中心，融通东方与西方，兼顾传统、立足现代，通过汉学家们共同参与知识中心、翻译中心、写作中心、会议中心、研习中心五大汉学体系，建设世界汉学“根服务器”。未来，汉学家理事会将逐国激活汉学家学术网格，共享学术成果，讲述中国，亲睦世界。以知识之光引导客观的态度、理性的探索与共情的对话，为促进中外文化的良好交流贡献力量。“理事会”成立的倡议发出以来，收到多国汉学家的热烈响应，目前理事会汇聚了61国、105位成就卓著的汉学家与翻译家，其中包括史华罗、艾恺、倪豪士、罗多弼等国际知名学者，涵盖了“一带一路”阿语、西语、俄语、法语、波斯语等十大语言文化区域。

青年汉学家代表、突尼斯学者瓦利德表达了青年汉学家们对于理事会未来前景的期许和祝福，希望世界汉学家们能在理事会框架内体验家的温馨、共享中国智慧、共筑人类命运共同体意识，让汉学在青年学者手中进一步发挥积极的建设性作用。

世界汉学家理事会成立后，自7 月 20 日至9月9日，总历时一个月的“世界文明与中国道路全球论坛”将逐次启动非洲、亚洲、欧洲、拉美、北美和大洋洲五大区域汉学论坛与世界青年创新与发展论坛六大板块。

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