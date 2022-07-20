新华社纽约7月18日电 专访：美元霸权持续衰落令美国经济雪上加霜——访美国经济学家迈克尔·赫德森

新华社记者刘亚南

美国密苏里大学堪萨斯城分校经济学教授迈克尔·赫德森日前在纽约接受新华社记者视频专访时说，美元霸权持续衰落，美国政府债务不可持续的风险增大，这令面临衰退风险的美国经济雪上加霜。

赫德森说，美国严重依赖其他国家的制成品和原料，经济深度负债，美国的家庭、企业、地方政府负债程度都很高。去工业化后，美国人的高生活水平和财富一定程度上由美元霸权维系。

赫德森说，美元的强势在于其他国家积累的美元大多以购买美国国债或把外汇存在美国的方式进行储蓄，使用美元意味着买入美元债务，这让美国享受了“免费午餐”。

美国彼得·彼得森基金会网站数据显示，截至6月底，美国公共部门负债总额为23.9万亿美元，超出2021年美国国内生产总值，与疫情暴发前比增加了35%。在高通胀和美联储加息的背景下，美国政府债务不可持续的风险增大。

赫德森说，美国经济撞上了“债务墙”，已经无法负担更多债务。美国经济的繁荣由债务支撑，“尤其是由外国负担，而这已经结束”。

赫德森说，当前美国通胀处于40多年来最高水平，美国富人拥有的财富在新冠疫情期间大幅增加，进一步加剧了美国社会贫富差距。美联储今年启动加息进一步推高美国经济衰退预期，美国社会将更加极化。

赫德森说，受到美国外交政策影响，一些国家采取去美元化战略。美国在乌克兰危机升级后攫取俄罗斯的外汇对整个世界是一个警告，即美国可以攫取任何不服从美国新自由主义政策国家的黄金和外汇储备。这已导致一些国家放弃或减少美元储备，推动基于其他货币的贸易和投资。

国际货币基金组织公布的数据显示，过去20年里，美元在全球外汇储备中的占比整体呈现下降趋势，今年一季度的占比为58.88%，显著低于2000年前后超过70%的占比。

赫德森表示，去美元化是一个长期过程，整个国际货币体系结构将会发生改变。虽然仍将有很多国家使用美元，但美元性质将逐渐和其他国家货币趋同，美国需要支付成本，而无法继续没有压力地发行美债。

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