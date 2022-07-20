新华社首尔7月20日电（记者陆睿）纪念中韩建交30周年中韩友好论坛19日以线上线下相结合的方式在首尔举行，与会各界人士共同回顾两国建交30年来各领域合作成果，展望中韩关系发展前景。

中国前外交部长李肇星在视频致辞中说，当前我们面临的国际形势复杂严峻，今后双边关系发展不可避免会遇到各种内外干扰和困难，但只要坚持相互尊重、聚焦合作、致力和平、开放包容，中韩关系就一定能行稳致远。

联合国前秘书长潘基文在视频致辞中说，两国应携手合作、共克危机，为未来一代谋划两国关系下一个三十年发展。韩中两国合作领域广泛，在朝鲜半岛问题、新冠疫情、气候变化、经济贸易等方面应更加紧密合作，让青年和文化交流、公共外交活跃起来，扩大两国共识。

中国驻韩国大使邢海明在现场致辞时表示，只要中韩双方牢记建交初心，信守政治承诺，聚焦互利合作，排除外部干扰，就一定能推动双边关系行稳致远，在新时代书写新篇章。

韩国外交部长官朴振在视频致辞中说，不久前我与王毅国务委员举行了首次面对面会谈，就加强韩中两国各层级战略沟通，扩大经济、环境、卫生等领域务实合作，增进两国人文交流等达成共识。希望今后双方谱写更多友好佳话，推动双边关系不断前行。

韩国统一部长官权宁世、韩中关系未来发展委员会韩方委员长林采正、韩国“一带一路”研究院共同院长卢载宪、中韩关系未来发展委员会中方委员长张平、全国政协外委会副主任韩方明等两国各界人士出席活动。

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