新华社北京7月20日电 综合新华社驻外记者报道：乌克兰国家通讯社19日报道说，俄罗斯军队对苏梅、赫尔松等8个地区进行了大规模炮击。据今日俄罗斯通讯社19日报道，俄方和乌方在扎波罗热地区交换了阵亡士兵遗体。

——乌克兰国家通讯社19日援引乌各地军事部门的消息说，俄军对苏梅、赫尔松等8个地区进行了大规模炮击。此外，俄军从黑海向乌克兰敖德萨发射了多枚巡航导弹，造成多人受伤。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫19日通报说，俄军使用高精度武器打击了位于乌克兰敖德萨州别列尼科耶居民点的一处仓库，该仓库存放有美欧国家提供的武器弹药。此外，俄军在顿涅茨克地区波克罗夫斯基击落一架乌军米-24直升机，并在哈尔科夫州击落四架乌军无人机。

——据今日俄罗斯通讯社19日报道，俄方和乌方在扎波罗热地区按照“45换45”方案交换了阵亡士兵遗体。

——乌克兰赫尔松州军事行政长官顾问谢尔盖·赫兰19日在电视节目中说，当天乌军袭击了赫尔松州一处俄军基地，该基地在安东诺夫斯基桥附近，存放有较多武器，袭击引发了爆炸。

——据今日俄罗斯通讯社报道，卢甘斯克武装力量19日说，卢甘斯克武装力量、顿涅茨克武装力量和俄军同时从几个方向对距离交通枢纽巴赫穆特仅15公里的索列达尔发动进攻，乌军很难抵挡。目前，卢甘斯克武装力量和俄军已经推进到距离索列达尔2.5公里处，并从那里向该市发起进攻。

——俄罗斯谈判代表、俄自由民主党主席斯卢茨基19日在发布会上表示，截至目前，乌克兰方面并未准备好恢复谈判。但如果未来俄乌双方恢复谈判，俄方在“去军事化”“去纳粹化”问题上的谈判条件将更加严苛。

——据乌克兰国家通讯社19日报道，乌克兰农业政策与粮食部部长索利斯基表示，预计2022年乌克兰农民将减少30%至60%的冬季粮食作物播种面积。（参与记者：刘恺、李东旭、李铭、赵冰）

(责编：贾文婷、高歌)