新华社雅典7月19日电 通讯：一位希腊音乐家与中国文化的两次“相遇”

新华社记者于帅帅

2008年8月17日，北京音乐厅，希腊作曲家、指挥家欧耶尼娅·马诺利杜指挥演出了自己特意为2008年北京夏季奥运会创作的《两种文化 同一精神》交响曲。

2021年11月28日，希腊比雷埃夫斯市政剧院，马诺利杜以教育家身份开启“纯洁的冰雪，激情的约会”中国—希腊青少年人文交流展。

这两次活动让马诺利杜与中国文化进行了最密切的“相遇”，她对中国文明和文化有了更深的感受和了解。

马诺利杜日前在雅典接受新华社记者专访时，讲述了自己如何看待希中两大古老文明以及文化间交往的重要启迪意义。

她认为，只有通过向其他文化学习才能进步。中国和希腊各为东西方两大文明发源地，尽管两者存在不同之处，但两国人民都是勤劳、富有探索精神的民族。世界可以从与希腊人、与中国人的互动中获益。

回顾14年前在北京举行的音乐会，马诺利杜说，非常幸运能够加入北京夏季奥运会的一系列文化活动当中。《两种文化 同一精神》交响曲是她耗时4年专门为北京夏季奥运会创作的曲目。演奏中还加入中国传统乐器琵琶，为交响乐赋予中国特色和东方元素。这场音乐会是“相约北京—2008奥运文化活动”的重点项目。

“它是我与中国和中国文化的首次‘近距离’接触，”马诺利杜提及自己创作这一交响曲时表示，“我深感自己有义务为世界上最古老的两个文明服务，所以我把我熟悉的交响乐和中国传统音乐中最受欢迎的乐器之一——琵琶结合在一起。”

近年来马诺利杜将更多精力投入到了教育事业，目前担任一所专门教授古希腊语言、历史、哲学和艺术的“希腊教育”学校校长。记者采访的当天恰逢学校组织学生参观专门为传承奥运精神修建的雅典扎皮翁宫。参观中，马诺利杜深入孩子们当中，向孩子们讲述希腊历史和奥林匹克故事。

“我们从古典文明中学到的所有东西都能够与当今时代产生关联。我们有责任学习古典文明并将之传承给下一代。让世界知道，古典文明不仅与过去有关，还与我们的美好未来有关。”她说。

北京冬奥会前夕，马诺利杜带领“希腊教育”学校与北京中学举办了一场青少年传承东西方传统文化哲学的对话活动。两国青少年通过连线分别表演展示了古希腊哲学、中国古代哲学文学等传统经典。北京金台艺术馆里还展出多件两国青少年创作的以奥林匹克精神和冰雪运动等为主题的美术作品。

“这一活动架起了一座桥梁，将两个古老文明联系在一起，让孩子们领略到不同文化的魅力。对于孩子们来说，这次活动体验非常独特，令人难忘。”她说。

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