总台央视记者：此前，美国前总统国家安全事务助理博尔顿在接受采访时承认自己曾帮助策划其他国家的政变。有报道称，策动别国政变对美国来说是家常便饭。发言人对此有何评论？

汪文斌：我注意到，这位美国前高官谈起策划别国政变的经历时，毫无顾忌，颇为得意。这表明，推翻别国政权已经深入美国外交政策的骨髓。

美国波士顿学院副教授奥罗克在《隐蔽的政权更迭：美国的秘密冷战》一书中写道，在1947年至1989年的42年间，美国实施了64次隐蔽的政权更迭行动和6次公开行动。冷战结束后，美国的政权颠覆行为并未收敛。多年来，美国在拉美制造政局动荡，卷入“阿拉伯之春”，在欧亚地区煽动“颜色革命”，美国高官甚至直接上街支持他国反对派挑动政治对抗。

博尔顿的言论昭示人们，美国政要鼓吹的“基于规则的国际秩序”，就是确保美国可以肆意对别国进行干涉和颠覆的秩序。这样的“规则”和“秩序”无疑是博尔顿之流希望竭力维护的，但却是世界人民所不能允许的。

总台央视记者：美国国务院14日向国会提交“埃利·维塞尔种族灭绝和暴行预防法”2022年度报告，并出台美历史首份“预测、预防和应对暴行战略”。有关报告涉华内容再次指责中国在新疆犯下“种族灭绝”“反人类罪”，称新疆地区存在“强迫劳动”。中方对此有何评论？

汪文斌：美方所谓报告涉华内容无端抹黑中国新疆人权状况，肆意攻击中国政府治疆政策，公然践踏国际法和国际关系基本准则，毫无事实依据，延续了美方在涉疆问题上撒谎造谣的一贯伎俩。

中方已多次强调，所谓涉疆问题根本不是什么人权、民族、宗教问题，而是反暴恐和反分裂问题。中国政府依法在新疆采取的反恐和去极端化措施，极大扭转了新疆安全形势，新疆已经连续5年多没有发生暴恐案件。新疆维吾尔自治区成立60多年来，地区经济总量增长了160倍，维吾尔族人口从220万增长到约1200万，人均预期寿命从30岁提高到74.7岁。新疆各族劳动者根据自身意愿充分享受择业自由，充分享有各项劳动保障权益和经济收益。

一段时间以来，美方基于谎言和虚假信息，炮制并持续炒作所谓“种族灭绝”“强迫劳动”“反人类罪”等谎言，对中方大肆污蔑抹黑、制裁打压。近期，美方不顾中方强烈反对，执意出台“维吾尔强迫劳动预防法”，妄图在新疆制造“强迫失业”“强迫返贫”。现在又通过发表所谓报告、战略等形式继续毫无底线抹黑攻击中国。美方打着人权的旗号破坏人权、打着规则的旗号破坏规则、披着法律的外衣践踏法治，其祸乱新疆、以疆制华的企图昭然若揭。

如果美方真正关心种族灭绝问题，就应该发布一份印第安人遭到种族灭绝的报告，对屠杀数百万印第安人并对印第安人实施强迫迁徙、文化灭绝的责任者进行调查和问责，对至今仍然饱受歧视、生活在美国社会最底层的印第安人作出道歉和赔偿。

如果美方真正关心强迫劳动问题，就应该发布一份美国强迫劳动报告，对至少有50万人在美遭受奴役、每年从境外贩卖到美国从事强迫劳动的人口近10万的事实进行深入调查，尽快批准《1930年强迫劳动公约》《联合国儿童权利公约》和《消除对妇女一切形式歧视公约》。

如果美方真正关心反人类罪问题，就应该发布一份美军在南联盟、伊拉克、阿富汗、叙利亚等地犯下的反人类罪行报告，将肆意虐待战俘、杀害平民的凶手绳之以法，向死于美军枪口下的40万无辜百姓及其家人作出负责任的交代，坚决防止类似暴行再次发生。

事实不会被永远掩盖，正义终将得到伸张。美方对自身人权罪行熟视无睹、却热衷于炮制谎言攻击他国的“黑老大”做派已经被国际社会看透。中方将采取一切必要措施坚决捍卫自身主权安全发展利益。美方散播涉疆谎言、借涉疆问题干涉中国内政的企图只会以失败告终。

凤凰卫视记者：日前，美国总统拜登在访问沙特期间单独会见记者时表示，美沙合作开发5G和6G相关网络技术，将超越包括中国在内的其他平台。中方对此有何评论？

汪文斌：5G技术是国际社会共同创新成果。近年来，中东海湾国家及其运营商同中国企业在5G技术相关领域开展了良好合作，极大造福双方人民，已经成为高质量共建“一带一路”的示范领域，也再次证明中国信息技术的优质、安全、可靠。

以行政手段干预5G开发、利用与合作，甚至采取霸凌胁迫的做法，不仅不利于5G技术在全球特别是发展中国家的普及，更有悖公平竞争的原则，不符合国际社会共同利益。我们相信，包括中东海湾国家在内的世界上绝大多数国家将独立作出符合自身利益的政策选择，为包括中国企业在内的各国企业提供开放、公平、公正、非歧视的营商环境。

印度报业托拉斯记者：新一轮中印边界问题军长级会谈于上周日举行。你能否提供最新情况？

汪文斌：7月17日，中印双方在边界西段莫尔多—楚舒勒边防会晤站印方一侧举行了第十六轮军长级会谈。中方将及时发布有关情况，请你保持关注。

法新社记者：澳大利亚国库部长查默斯昨天接受采访时称，中国取消对澳煤炭进口禁令是恢复澳中关系的重要一步。中方对此有何回应？中国是否计划再次允许进口澳大利亚煤炭？

汪文斌：我愿重申，中方对于同包括澳大利亚在内的各国开展务实合作的立场是一贯、明确的。希望澳方抓住两国关系出现的机遇，付诸实际行动，重塑对华正确认知，本着相互尊重、互利共赢的原则处理中澳经贸关系，同中方相向而行，为改善中澳关系减少负资产，积累正能量，为中澳经贸关系健康稳定发展创造有利条件。

《北京青年报》记者：据BBC等媒体报道，此前驻阿富汗的英国“特种空勤团”成员曾多次杀害战俘和手无寸铁的平民。甚至还开展“杀人竞赛”。此外，调查还发现相关部队存在涉嫌伪造现场、长官知情不报等情况。你对此有何评论？

汪文斌：有关报道令人感到震惊和愤怒。联想到此前曝光的美国和澳大利亚军人在阿富汗杀害平民事件，美国及其盟友践踏人权、辱没良知的暴行并非孤立存在的个案，而是长期、系统性的普遍现象。

据报道，2003年至2008年期间，有数以千计的伊拉克平民被英国士兵虐待，遭到拘禁、殴打、侮辱、性侵甚至杀戮。美国表现则更为“突出”，近二十年来，美国在阿富汗、伊拉克、叙利亚等多国发动空袭超过9万次，在空袭中丧生的平民最高或达4.8万名。收割中的农民、街头嬉戏的儿童、逃避交战的家庭以及藏身于楼房的村民都会成为美军杀戮的目标。

更加恶劣的是，美英非但没有检讨自身暴行，反而百般敷衍塞责。有报道指出，英国议会去年推行“海外行动法案”，包庇在海外犯下实施酷刑等严重罪行的英国军人，阻碍对肇事者全面追责。英国国防部声称对英国士兵在阿富汗和伊拉克的行为进行了广泛调查，但90%的战争罪行指控却得不到调查。此前，多名试图调查美军在阿富汗战争罪行的国际刑事法院官员却受到美国政府制裁。

事实一再表明，那些“捍卫人权”调门喊得最高的国家，恰恰是残害无辜百姓最多的“刽子手”；那些攻击别国人权状况最起劲的国家，恰恰最应该坐到世界人权的“被告席”上。国际社会应对美英犯下的战争罪行和侵犯人权行径进行彻底调查，还给那些无辜逝去的生命一个公道，让各国人民不再遭受任意欺凌和伤害。

中新社记者：据报道，菲律宾交通部近日表示，马科斯总统已指示该部就苏比克—克拉克等三个铁路项目贷款协议同中方尽快对接商谈。请问中方对此有何评论？

汪文斌：菲律宾是中国的友好近邻，中方始终将菲律宾放在周边外交优先位置。菲律宾刚刚成立新一届政府，中菲关系站在新的起点上。不久前王毅国务委员兼外长访菲，同菲新政府进行深入沟通，双方确定了大农业、大基建、大能源、大人文四大重点领域合作，将共同努力把友好合作蓝图一绘到底，更好造福两国和两国人民。

基础设施合作是过去6年中菲务实合作一大亮点，双方合作建成了桥梁、水坝等重点项目，包括三条铁路在内的一系列项目一直在有序推进。中方欢迎马科斯总统指示菲主管部门就项目合作同中方商谈，将同菲新政府就此全面对接，持续推进项目建设，做好存量，做大增量，打造更多基建合作标杆项目，助菲提升传统和新基建水平。

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会后有记者问及：据报道，7月15日，美国国防安全合作局发表声明称，美国国务院已批准向“驻美台北经文处”出售总额1.08亿美元军事技术援助。中方对此有何评论？

汪文斌：美国向中国台湾地区出售武器，严重违反一个中国原则和中美三个联合公报特别是“八·一七”公报规定，严重损害中国主权和安全利益，严重损害中美关系和台海和平稳定。中方对此坚决反对，予以强烈谴责，已就此向美方提出严正交涉。

中方敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，撤销上述对台军售计划，停止售台武器和美台军事联系，停止制造台海局势紧张因素。中方将继续采取坚决有力措施，坚定捍卫自身主权和安全利益。

(责编：于洋、杨牧)