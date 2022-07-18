人民网约翰内斯堡7月18日电 （刘畅、实习生张茜）17日，中关村南非科技园在位于约翰内斯堡核心商业区的中钢大厦举办开放日活动，向南非科技界华人代表、在南中资企业介绍科技园发展情况，探讨未来合作前景。来自南非大学、金山大学、约翰内斯堡大学的学者、专家和中资企业代表40余人出席本次活动。

中关村南非科技园负责人刘东介绍了近年来中南在各自科研与创新发展领域取得的重大进步。人民网实习生 张茜摄

中关村南非科技园负责人刘东主持开放日活动。据他介绍，近年来，中南在各自科研与创新发展领域均取得重大进步，两国科技创新合作方兴未艾，并已取得可喜成果，为中南经济社会发展注入了强劲动力。中关村南非科技园是中国企业出海非洲的优质商业平台，同时也是南非项目和人才落地北京的桥梁。科技园的目标是成为海外高端资源联络中心，实现中南科技资源互通共享。科技园的主要功能是促进中南科技合作，促进国际创新交流，培育创新型的高科技企业和企业家，孕育新的技术革命和新兴产业，推进新经济的发展，成为南非实现高新技术产业化、促进经济增长和社会持续发展的有效方式和重要手段。

据了解，科技园所在的中钢大厦于2009年10月投入运行，使用面积5万平方米，可容纳孵化器、实验室，创新创业公司50余家。科技园硬件齐全、位置优越，是约翰内斯堡地标建筑，目前已有国家电网驻非办事处、中车南非、银联南非等机构入驻。

近年来，中关村南非科技园通过组织创新大赛、项目路演、参观考察、项目对接等活动，促进中南两国创新要素流动聚集、科技创新深度融合。

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