人民网首尔7月18日电 （马菲、伊圣楠）“庆祝中韩建交30周年·U-Star30中韩大学生才艺大赛”总决赛16日在汉阳大学白南音乐馆举行。中国驻韩国大使邢海明、韩国教育部企划调整室室长吴硕焕、汉阳大学校长金于胜、祥明财团理事、韩国女童子军总裁金钟姬、韩中文化友好协会会长曲欢、驻韩使馆教育公参艾宏歌，以及中韩大学生、韩国高校代表、中韩媒体代表等参加了当天的活动。韩国国会议员、韩国留华校友总会会长朴钉为大赛录制视频致辞。

邢海明在致辞中表示，当前，世界正处于大发展、大变革、大调整时期，和平与发展仍然是时代主题。百年变局、世纪疫情、中美博弈和俄乌危机交织叠加，为中韩关系发展带来许多不确定因素。这对以东亚文化价值观为基础的中韩关系未来发展来说，提出了严峻挑战。“但我向大家保证，美国的图谋一定不会得逞，中国必将越来越强大，发挥越来越强的正能量。”

邢海明指出，青春孕育无限希望，青年创造美好明天。在过去30年中韩关系发展过程中，两国大学和大学生的交流与分享发挥了不可替代的作用。希望大家面向两国关系发展的未来，能够树立世界眼光，把握时代脉搏，看准、看清、看透当今世界的风云变幻，从林林总总的表象中发现本质，尤其要认清长远趋势，为促进两国国民拉近距离、增进理解、强化共识发挥应有作用。希望中韩两国的青年能把先人成就的友谊传承下去，再创中韩友好发展更加灿烂的明天。

朴钉表示，今年恰逢中韩建交30周年，非常高兴能有一场专门由中韩两国青年大学生共同参与的庆祝活动。建交30年来，中韩两国守望相助、携手同行，通过中韩两国人民的共同努力，在社会各领域都创造了来之不易的丰硕成果。年轻一代是中韩两国未来友好发展的希望，希望通过本次活动，能让中韩两国大学生的手牵的更紧，心离的更近，为中韩两国未来友好发展发挥更大作用。

吴硕焕代表韩国教育部表示，中韩两国作为最亲近的友好近邻，交往历史源远流长。两国互为对方最大留学生来源国，活跃的教育领域交流是进一步加深中韩关系、丰富中韩关系的基础。适逢韩中建交30周年之际，衷心祝贺大赛顺利召开。通过两国学生的合作，充分发挥了同学们的才能、展现了才艺，为两国培养了国际化力量。这样宝贵的经验将成为打造韩中关系光明未来的基石。中韩两国学生是连接两国的民间外交官。在座的各位学子将为两国的发展发挥巨大力量。韩国教育部将为未来一代的各位，积极提供关怀和帮助。

金于胜说，为了让两国关系比历史上任何时候都更加健康稳定、不断发展，中韩青年之间扩大交流，增进理解和沟通不可或缺。今天的活动不仅是单纯的才艺大赛，也是中国留学生和韩国学生培养情感、相互交融的文化庆典。希望以此次活动为契机，深化韩中两国传统友谊，让中韩青年人间的友谊之花开得更加灿烂。

邢海明和嘉宾们的讲话引起现场热烈反响，为在场同学加了油、鼓了劲。同学们纷纷表示感到十分激动和振奋，将努力学习，奋发向上，为两国和两国关系的发展贡献青春和力量。

本次大赛作为庆祝中韩建交30周年教育领域的重要庆祝活动，由中国驻韩大使馆和韩国外国留学人员管理协会各成员院校共同举办，韩中文化友好协会和全韩中国学人学者联谊会协办。自4月份初赛启动以来，活动得到了韩国教育部及全韩各地区近200多所高校的支持与响应，中韩两国近1000名大学生积极踊跃参与，自发组织，精心准备，紧密协作，共同谱写了中韩两国青年相互学习、交流思想、分享经验、增进友谊的新篇章。经过初赛各地区45名评委的预审、复赛几十万名大众投票的激烈比拼，最终从初赛的200多支队伍中，分别选出舞蹈6组、唱歌6组，共12支团队进入了总决赛。

比赛过程中，12支决赛队伍自选“朋友”“青春”“一起向未来”等主题进行了歌舞展示，表现力强、设计巧妙、配合默契、感情充沛。“节目创意”提问环节中，鲜文大学“进击的巨人”代表队表示“我们选择《一起向未来》，是希望中韩两国能够一直友好的在一起，无论遇到什么问题，都能够一起克服，永远在一起，一起向未来。”中韩文化问答环节中，围绕“中韩建交史”“中韩历史文化名人”等方面进行了互动，12支队伍几乎全部回答正确。

最终，培材大学韩国学生申爀调组建的“中韩发光队”荣获大赛最高奖“中韩友好大使奖”，祥明大学荣获“中韩友好贡献奖”，高丽大学、庆熙大学、明知大学、湖南大学、东西大学、鲜文大学等20所高校荣获“优秀组织奖”。

申爀调在赛后激动地表示：“没有想到中韩两国大学生能够一起组队，同台竞技，非常有意思。这也给了我一个和中国朋友更多接触了解的机会。”

本次大赛评审委员长、祥明大学金智贤教授在点评时表示：“本次活动谋划得好、设计得好、组织得好，各支队伍的表演都非常精彩，问答环节的问题设计的非常有意义，中韩两国同学们的回答也非常精彩。作为两国青年展现友谊和才艺的共同平台，大家的表现感人至深。”

中韩两国参赛选手和参与者们都纷纷表示这是一次非常宝贵的经历，进一步促进了他们对两国关系发展的关心，增强了大家更多接触、更多了解的愿望。中国留学生们也表示，一定不负青春，不负韶华，努力学习，早日成才，为中韩友谊做好民间使者，为祖国发展贡献力量。

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