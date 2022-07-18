人民网华盛顿7月18日电 （记者李志伟）美国疾控中心的数据显示，截至7月15日，美国已出现1814例猴痘病例。这些病例分布在美国43个州以及华盛顿、波多黎各，其中纽约州的情况最为严重，出现了489例。美国公共卫生专家担忧，美国政府对猴痘疫情反应过于迟缓，美国可能失去对这种疾病控制的风险，在应对新冠疫情方面所犯的错误正在重演。

近来，纽约市猴痘确诊病例迅速增加。7月17日，纽约市开放三个大规模疫苗接种点，但是7月15日，9200个预约名额在10分钟内被一抢而空。纽约州州长霍楚表示，美国联邦政府将向纽约市运送另外3.2万剂疫苗。在美国猴痘病例出现激增的情况下，疫苗短缺问题凸显。

美国《国会山报》报道说，传染病专家、公共卫生倡议者警告说，拜登政府对猴痘疫情的反应过于迟钝。他们说，美国政府对于猴痘疫情的反应，再现了美国新冠疫情初期最糟糕的应对，检测严重短缺、疫苗推广缓慢，导致病毒在未被发现的情况下进行传播。

美国国家性病联盟董事会执行董事戴维·哈维表示，在提供简化的检测、疫苗、治疗方法等三方面，美国政府都是“官僚主义和缓慢的”，“这意味着我们还没有控制住这次疫情”。

《国会山报》报道说，有专家表示，美国猴痘疫情确诊病例的数字“几乎肯定被低估了”，因为许多可能被感染的人还没有获得广泛的检测途径。美国政府正在通过扩大检测能力、扩大疫苗接种范围来加大应对力度，但是批评人士说，“这些努力可能来得太晚了”。

目前，美国政府在猴痘病毒检测、疫苗分发等方面受到批评。一方面，猴痘病毒检测不足。美国政府6月下旬才开始向商业实验室分发猴痘检测样本。这一举措花了一个多月的时间才得以实现，美国整个医疗系统的测试能力从每周约8000次测试增加到1万次。公共卫生实验室网络的分布也不均匀，多集中在纽约市等城市地区，导致许多检测积压，需要几天才能出结果。猴痘病毒检测是一个相对简单的过程，但美国疾控中心严格限定了可以检测的群体。

另一方面，美国卫生专家批评，美国政府行动太慢，新的疫苗接种策略远远不够。美国卫生与公众服务部6月28日表示，美国将立即从国家战略储备中释放5.6万剂巴伐利亚北欧公司生产的天花疫苗。该部门7月7日又宣布，追加供应14.4万剂该种天花疫苗。哈维表示，“我们相信这次疫情已经失控。我们没有遏制它。在这一点上，疫苗不会遏制住疫情，因为我们没有足够的疫苗。”

美国卫生专家批评说，美国并没有从新冠疫情中吸取教训，而是在重蹈覆辙。倡导艾滋病预防组织“为所有人准备”的联合创始人詹姆斯·克雷伦斯坦表示，一个月来，他们一直在大声疾呼猴痘临床情况有多糟糕，“这确实是一个明显的错误，是本可以预防的错误”，显而易见的是美国政府“没有从早期新冠疫情中吸取教训”。

美国哥伦比亚广播公司报道说，一些公共卫生专家从美国政府犹豫不决的应对措施中“看到了新冠疫情的影子”。耶鲁大学公共卫生学院副教授格雷格·贡萨尔维斯说，已经过去6个星期，“我们在检测和疫苗供应方面仍然存在问题，所有这些我们在新冠疫情中都看到了”。乔治·华盛顿大学客座教授乔恩·安德勒斯表示，“我认为我们将继续重复这些错误。我们已经经历了五到六波新冠疫情，每一次我们似乎都有点猝不及防。”

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