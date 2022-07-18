中国援助加德满都杜巴广场九层神庙建筑群修复项目文物本体维修圆满完成
新华社加德满都7月18日电（记者易爱军）近日，在国家文物局的指导下，中国文化遗产研究院援助尼泊尔工作队经过近5年努力，圆满完成尼泊尔加德满都杜巴广场九层神庙建筑群文物本体维修。
尼泊尔考古局局长达莫达尔·高塔姆称赞修复项目保护了建筑群“原本的真实性、完整性和突出普遍价值”。他说，中国专家经常与尼方就如何维持建筑群自身传统价值、设计和原真性进行磋商。他还向参与修复工程的中国专家表示感谢。
九层神庙建筑群位于世界文化遗产加德满都杜巴广场核心区，是老皇宫哈努曼多卡宫的重要组成部分。2015年4月至5月，尼泊尔发生强震，九层神庙在地震中遭受严重损坏，局部倒塌，整体变形严重。
尼泊尔大地震后，经中尼双方政府协商，确定了九层神庙修复项目。2017年8月，修复项目正式开工，这是中国在尼泊尔开展的首个大规模文物援外项目。
据承担整体修复任务的中国文化遗产研究院介绍，项目震后修复面临“急、难、险、重”的特点，整体工程进度越快，文物遭受的损失就越小。项目采取边开放边施工的方式，工作队始终将安全生产放在第一位，确保游客安全和施工安全。
修复工作队总工程师周建国说，由于历史资料有限，因此要修复倒塌的部分存在很大困难。他们通过走访老工匠、收集老照片，来尽量还原建筑群历史原貌。
项目工作组还针对九层神庙建筑特征开展研究，根据纽瓦丽建筑结构特点，采取可逆的节点软连接的方法，实现整体抗震补强，以达到最小扰动和最大限度保护文物历史信息的目标。
此外，九层神庙建筑群上有大量精美木构件。在外部装饰木雕修补过程中，从小至1厘米的裂缝到花窗上震损的雕像都被精心修补完整，同时尽可能对老构件加以利用。修复项目重做补配雕刻构件达3700余件，约为全部雕刻构件的15%，老旧构件利用率达到85%。
看到修复后的九层神庙建筑群，一名尼泊尔游客用“非常壮观”和“具有历史感”来形容他的感受。
参与修复工程的尼泊尔雕刻木匠曼哈里·马哈尔詹说，能与中国团队合作，他感到幸运。他以窗户修缮为例说，如果一扇窗需要修补，中国团队就会仔细观察并邀请尼方人员一起讨论，中方还会将尼方手中现有窗户图片与震损前图片相对比，再请尼方画出缺失部分，然后制作出一样的窗户。
分享让更多人看到
- 评论
- 关注