新华社加德满都7月18日电（记者易爱军）近日，在国家文物局的指导下，中国文化遗产研究院援助尼泊尔工作队经过近5年努力，圆满完成尼泊尔加德满都杜巴广场九层神庙建筑群文物本体维修。

尼泊尔考古局局长达莫达尔·高塔姆称赞修复项目保护了建筑群“原本的真实性、完整性和突出普遍价值”。他说，中国专家经常与尼方就如何维持建筑群自身传统价值、设计和原真性进行磋商。他还向参与修复工程的中国专家表示感谢。

九层神庙建筑群位于世界文化遗产加德满都杜巴广场核心区，是老皇宫哈努曼多卡宫的重要组成部分。2015年4月至5月，尼泊尔发生强震，九层神庙在地震中遭受严重损坏，局部倒塌，整体变形严重。

尼泊尔大地震后，经中尼双方政府协商，确定了九层神庙修复项目。2017年8月，修复项目正式开工，这是中国在尼泊尔开展的首个大规模文物援外项目。

据承担整体修复任务的中国文化遗产研究院介绍，项目震后修复面临“急、难、险、重”的特点，整体工程进度越快，文物遭受的损失就越小。项目采取边开放边施工的方式，工作队始终将安全生产放在第一位，确保游客安全和施工安全。

修复工作队总工程师周建国说，由于历史资料有限，因此要修复倒塌的部分存在很大困难。他们通过走访老工匠、收集老照片，来尽量还原建筑群历史原貌。

项目工作组还针对九层神庙建筑特征开展研究，根据纽瓦丽建筑结构特点，采取可逆的节点软连接的方法，实现整体抗震补强，以达到最小扰动和最大限度保护文物历史信息的目标。

此外，九层神庙建筑群上有大量精美木构件。在外部装饰木雕修补过程中，从小至1厘米的裂缝到花窗上震损的雕像都被精心修补完整，同时尽可能对老构件加以利用。修复项目重做补配雕刻构件达3700余件，约为全部雕刻构件的15%，老旧构件利用率达到85%。

看到修复后的九层神庙建筑群，一名尼泊尔游客用“非常壮观”和“具有历史感”来形容他的感受。

参与修复工程的尼泊尔雕刻木匠曼哈里·马哈尔詹说，能与中国团队合作，他感到幸运。他以窗户修缮为例说，如果一扇窗需要修补，中国团队就会仔细观察并邀请尼方人员一起讨论，中方还会将尼方手中现有窗户图片与震损前图片相对比，再请尼方画出缺失部分，然后制作出一样的窗户。

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