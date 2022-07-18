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专访：中国经济在全球增长下滑背景下保持稳定——访俄罗斯莫斯科国立大学亚非学院院长马斯洛夫

2022年07月18日13:20 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科7月18日电 专访：中国经济在全球增长下滑背景下保持稳定——访俄罗斯莫斯科国立大学亚非学院院长马斯洛夫

　　新华社记者黄河 卡尔梅科娃

　　俄罗斯莫斯科国立大学亚非学院院长阿列克谢·马斯洛夫日前接受新华社记者采访时说，在世界经济增长前景普遍遭遇冲击的背景下，中国经济增速虽有所放缓，但稳增长发挥了应有效果，经济基本面稳定。

　　中国国家统计局15日发布的数据显示，中国上半年国内生产总值同比增长2.5%，二季度经济增速虽然放缓，但也实现正增长。

　　马斯洛夫认为，二季度中国经济增速放缓并不令人意外，“这是在世界经济出现普遍下滑的背景下发生的”。他表示，中国经济实现增长得益于一系列应对措施，包括积极减税提振消费、加快恢复国内物流体系以及吸引外国投资等。同时，相较于当前国际金融市场动荡，中国金融市场更加稳定、更具吸引力。

　　数据显示，中国上半年固定资产投资同比增长6.1%；其中基础设施投资增长7.1%，增速比前5个月加快0.4个百分点。

　　“灵活的财政政策以及国家的稳定投入，确保了纳入国民经济计划的综合性发展项目稳步推进落实。”马斯洛夫说。

　　马斯洛夫表示，中国在对外投资和贸易领域建立了积极正面形象。“综合考虑价格和质量而言，中国仍然是（产品）最具吸引力的国家。”

　　马斯洛夫认为，中国经济持续增长面临的挑战是世界贸易中普遍存在的问题。中国稳增长措施已发挥应有效果，一些中长期举措的效果可能要到2023年才会体现出来。“我认为中国经济将继续保持增长。”马斯洛夫说。

(责编：贾文婷、高歌)

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