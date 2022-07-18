人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

研究发现骨密度扫描有助揭示老年痴呆症风险

2022年07月18日11:24 | 来源：新华网
小字号

　　新华社悉尼7月18日电（刘诗月）澳大利亚伊迪斯考恩大学近日发布公报说，该校研究人员领衔的一个国际团队发现，腹主动脉钙化程度可揭示老年痴呆症的患病风险，而评估腹主动脉钙化程度可通过常见的骨密度扫描来实现。相关论文已发表在学术期刊《柳叶刀·区域健康—西太平洋》上。

　　这是一项长期研究，涉及958名70岁及以上的老年女性。研究人员基于她们的脊柱侧位骨密度测试数据，评估了其腹主动脉钙化情况，并根据钙化程度将她们分为“低度”“中度”“重度”三组。

　　研究发现，每两名调查对象中就有一名存在中度至高度的腹主动脉钙化问题。持续10余年的健康追踪结果显示，“中度”和“重度”组因痴呆症住院和死亡的风险是“低度”组的两倍。

　　研究人员表示，腹主动脉是人体最大的动脉，负责将含氧血液从心脏输送到腹部器官和下肢，其健康状况一直是评估心血管疾病风险的一个重要因素。这项新研究表明，腹主动脉钙化程度也可用来揭示老年痴呆症的患病风险，而判断腹主动脉钙化程度非常简单，在常规骨密度测试中增加对脊柱侧位的扫描即可。

　　研究人员之一、伊迪斯考恩大学的西蒙·劳斯教授表示，在痴呆症研究领域常说对心脏有益的东西对大脑也有益，这项研究进一步证实了这种关系。希望人们尽早采取干预措施，通过改变饮食习惯、增加体育锻炼等方式降低痴呆症患病风险。

(责编：贾文婷、高歌)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部