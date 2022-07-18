新华社悉尼7月18日电（刘诗月）澳大利亚伊迪斯考恩大学近日发布公报说，该校研究人员领衔的一个国际团队发现，腹主动脉钙化程度可揭示老年痴呆症的患病风险，而评估腹主动脉钙化程度可通过常见的骨密度扫描来实现。相关论文已发表在学术期刊《柳叶刀·区域健康—西太平洋》上。

这是一项长期研究，涉及958名70岁及以上的老年女性。研究人员基于她们的脊柱侧位骨密度测试数据，评估了其腹主动脉钙化情况，并根据钙化程度将她们分为“低度”“中度”“重度”三组。

研究发现，每两名调查对象中就有一名存在中度至高度的腹主动脉钙化问题。持续10余年的健康追踪结果显示，“中度”和“重度”组因痴呆症住院和死亡的风险是“低度”组的两倍。

研究人员表示，腹主动脉是人体最大的动脉，负责将含氧血液从心脏输送到腹部器官和下肢，其健康状况一直是评估心血管疾病风险的一个重要因素。这项新研究表明，腹主动脉钙化程度也可用来揭示老年痴呆症的患病风险，而判断腹主动脉钙化程度非常简单，在常规骨密度测试中增加对脊柱侧位的扫描即可。

研究人员之一、伊迪斯考恩大学的西蒙·劳斯教授表示，在痴呆症研究领域常说对心脏有益的东西对大脑也有益，这项研究进一步证实了这种关系。希望人们尽早采取干预措施，通过改变饮食习惯、增加体育锻炼等方式降低痴呆症患病风险。

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