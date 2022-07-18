新华社北京7月18日电 美国25岁非洲裔男子杰兰·沃克上月被警察开枪射杀，由于伤口太多，当时难以确定他究竟中了多少弹。美国媒体16日援引最新公布的尸检结果报道，沃克身中46弹。

这起震惊全美的警察枪杀黑人事件6月27日发生在俄亥俄州萨米特县阿克伦市。沃克因涉嫌交通违规被警方追逐，几分钟后减速驾驶并跳车逃跑。8名警察下车追赶沃克至一处停车场，接着响起枪声。由于执法记录仪画面模糊，无法看清停车场究竟发生了什么。

2020年6月19日，在美国首都华盛顿白宫附近，一名女孩参加集会游行期间与墙上的标语“黑人的命也是命”合影。新华社记者刘杰摄

据美国媒体报道，法医在事发后检查发现，沃克身上有60多处枪伤。不过，由于一枚子弹可能贯穿人体并造成多处伤口，具体中弹数量需要尸检才能确定。

萨米特县法医莉萨·科勒15日公布尸检结果，沃克被射中46弹，因严重内伤流血过多而身亡。其中，他的上身中了15弹，造成心、肺、肝、脾、左肾、肠、肋骨等多处损伤；面部中了1弹，造成下巴碎裂；骨盆及大腿中了17弹，造成一条大动脉、膀胱、股骨等多处受伤；小腿、膝盖和脚中了5弹；胳膊及手中了8弹。

尸检还显示，沃克体内没有酒精或毒品迹象。

警察声称沃克开过一枪，但事后调查显示沃克逃跑时并未携带武器，只是在他的车里发现一把手枪和部分子弹，且手枪没有装子弹。

2020年6月8日，一名示威者在美国华盛顿白宫附近高举“黑人的命也是命”的标语。新华社记者刘杰摄

沃克的家人经由律师发声说，警方当时根本没有必要射杀沃克。根据执法记录仪画面，警察开枪时，沃克背对他们；沃克倒地后，警察继续朝他开火。

这起警察枪杀黑人事件激起美国公众愤怒，当地几乎每天都有抗议活动。当地官员15日夜间不得不宣布宵禁。

美国全国有色人种协进会14日向司法部长梅里克·加兰请愿，要求对此事启动联邦调查，彻底追究涉案警察的责任。不过，按美国有线电视新闻网的说法，美国警察因枪杀他人获罪的几率“仍然很低”。眼下，这8名警察已被要求带薪休假。

据美国“警察暴力地图”网站统计，2021年美国至少1124人死于警方暴力执法，其中黑人占比超过20%。黑人占美国总人口的比例为13%。（杨舒怡）

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