参考消息网7月17日报道 拉美社7月15日发表题为《美国：对霸权说再见》的专访，受访者为古巴前常驻联合国代表劳尔·罗亚·科里，他认为，美国近几十年来实力不断受到侵蚀，世界已经不再有霸权国家。全文摘编如下：

19世纪末给国际体系带来了以美国霸权为标志的变化。美国的跃升阶段发生在那个世纪的最后几年至第一次世界大战期间。从那个时期直到1944年，美国展示了它的力量，巩固了它的主导地位，并在第二次世界大战结束时，即1945年，达到了它定义全球治理的一个高峰。

然而，到了20世纪下半叶，美国的霸权开始出现疲软迹象。而“9·11”事件则改变了白宫的优先事项。强横的单边主义、最低限度的合作和在某些国际事务中的操弄成了美国外交政策的特点。最终，这种政策在21世纪初变得不可持续。

古巴前常驻联合国代表劳尔·罗亚·科里认为：“作为世界超级大国，美国地位的衰落从许多年前就开始了，它在越南和阿富汗的失败，以及它在伊拉克、利比亚和叙利亚的失败都证明了这一点。”

罗亚·科里指出，作为苏联解体和欧洲社会主义国家阵营瓦解后唯一的超级大国，美国近几十年来实力不断受到侵蚀。在里根和撒切尔夫人的时代产生的新自由主义全球体系正在不可避免地崩溃，而美元作为国际主导货币的霸权也在崩溃。

他说：“世界已经不再有霸权国家，尽管美国统治者还在努力维持他们作为世界资本主义制度领导者的地位。”

罗亚·科里还说，正如艾森豪威尔在他作为美国总统的任期即将结束时所警告的那样：“我们一定要警惕军工复合体施加不正当的影响。”

罗亚·科里指出，正是这种“军工复合体”，再加上美国国会（不可或缺的同谋），以及大公司和垄断资本，一起引导了美国的政策。这不仅促使美国在全球范围内卷入各种冲突，还扭曲了所谓的美国民主，将其变成了一场妄想闹剧，并损害了劳动者的利益。

最富有的一小部分人控制着大部分经济资源。中产阶级大大减少，而工人阶级的生活状况越来越差。

罗亚·科里说：“失业、通胀、移民问题，以及性别、警察和种族主义暴力打击了乔·拜登的政府，他不仅未能兑现他的竞选承诺，也未能确保国内和国际政策的连贯性。”

罗亚·科里表示，如果不靠掠夺和剥削非洲、亚洲和拉丁美洲等地区的欠发达国家，美国显然无法维持其帝国地位。这些国家的廉价劳动力和原材料对于试图维持超级大国地位的美国至关重要。

罗亚·科里还表示，美国与俄罗斯和中国的竞争不应该通过暴力来解决。谈判是必不可少的，因为只有通过谈判才能实现世界的多极、和平与合作。

（来源：参考消息网）

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