斯里兰卡“因中国项目陷债务危机”？斯驻华大使：没根据，西方是主要“债主”

在经历本月初爆发的抗议活动后，陷入经济危机的斯里兰卡正寻求解决其严重的债务问题。斯里兰卡驻华大使帕利塔·科霍纳15日接受《环球时报》记者专访时表示，世界银行、亚洲开发银行与西方机构投资者目前是斯里兰卡的最大债权人，西方对中国“债务陷阱”的炒作是没有事实根据的。科霍纳同时表示，斯里兰卡希望世界银行、亚洲开发银行等机构能提出一揽子计划以解决债务问题，同时呼吁包括中国在内的合作伙伴提供更多帮助。

“我们现在是作为破产国家与国际货币基金组织谈判”，斯里兰卡时任总理、15日就职为临时总统的维克拉马辛哈本月初曾这样说到，这也点明了斯里兰卡当下所处的状态——国家破产。据外媒报道，斯里兰卡的外债总额约为510亿美元，但可用的外汇储备寥寥无几，国家正面临严重的资不抵债问题。

斯里兰卡驻华大使科霍纳告诉《环球时报》记者，国际货币基金组织相关人员曾于上月底访问斯里兰卡，与斯官方就债务问题进行了“令人满意的讨论”，“我们还在伦敦任命了一支法律顾问团队以及一支债务重组专家团队”。科霍纳表示，目前与国际货币基金组织的讨论还处于初步阶段，一旦斯新政府上台，相信很快会召开新一轮会议。

科霍纳说，斯里兰卡最大的债权人包括亚洲开发银行、世界银行与机构投资者。“我们欠西方机构投资者一大笔钱，包括华尔街”，科霍纳表示，斯里兰卡希望世界银行和亚洲开发银行能提出一揽子计划，帮助该国解决债务问题，“我们也鼓励包括印度、日本和中国在内的双边伙伴提供更多援助，我们需要朋友的帮助来摆脱眼前的困境。”

今年以来，斯里兰卡的经济形势快速恶化，粮食、油气、药品等严重短缺，食品价格大幅上涨，通货膨胀不断加剧。据科霍纳介绍，目前斯里兰卡没有足够的烹饪用天然气、化肥、燃料、柴油、药品，甚至粮食库存，这对斯里兰卡人的吃饭、交通、医疗以及即将到来的备耕都构成了巨大挑战。

科霍纳提到，中方已向斯里兰卡提供了一系列援助，尤其是中方提供的大米令人联想到两国在上世纪50年代签署的《米胶协定》。

根据中国外交部发布的消息，今年4月至5月间，中国政府宣布向斯提供共计5亿元人民币紧急人道主义援助，这是斯里兰卡经济民生危机爆发以来接受的最大一笔无偿援助。本月14日，中国紧急人道主义援助斯里兰卡的第二批粮食顺利交接。

在斯里兰卡出现债务危机后，一些外媒将此引归咎于中国在斯里兰卡开展的一些大规模项目，如科伦坡港口城和汉班托塔港。科霍纳在接受《环球时报》记者采访时表示，这些外国媒体的报道是“寻找任何机会批评中国的一个例子”，“我们需要将事实与宣传仔细区分开。”

科霍纳说，许多西方媒体将汉班托塔港称为“债务陷阱”项目，这是一种严重的夸张，这种指控背后没有什么事实依据。科霍纳还补充称，目前已有大量船只使用该港口，相关业务发展迅速，而这种大规模的项目很难在两三年内就回本，其中一些需要数年时间才能带来利润。

相关数据显示，中国持有的债务约占斯里兰卡总外债的10%左右，在今年斯里兰卡需要偿还的约70亿美元外债中，有约10亿美元属于中国。

外交部发言人汪文斌本月15日表示，作为友好邻邦，中方始终密切关注斯里兰卡当前面临的困难和挑战，也一直在力所能及的范围内为斯经济社会发展提供帮助。斯政府宣布终止偿付外债之后，中方的金融机构立即主动同斯方协商，就妥善处理到期涉华债务、帮助斯方应对当前困难表达了意愿。中方愿同有关国家和国际金融机构一道，继续为斯应对当前困难、缓解债务负担、实现可持续发展发挥积极作用。

本月9日，经济民生危机导致斯里兰卡首都科伦坡爆发抗议活动。随后，斯总统拉贾帕克萨宣布辞职，总理维克拉马辛哈就任临时总统。据报道，斯里兰卡议会将于本月20日选举产生新总统，新总统将负责组建各党派参与的政府。

科霍纳告诉《环球时报》记者，他相信无论谁在大选后执掌政府，都将继续维护好对华关系。“斯中关系基础非常牢固，双方建立了战略合作伙伴关系，中国是我们最大的贸易伙伴和主要投资者”，科霍纳说，他希望中国继续是斯里兰卡的好朋友。

科霍纳还表示，当国内局势稳定后，“一带一路”倡议依然会对斯里兰卡的经济至关重要。首先，这意味着外汇将流入斯里兰卡；其次，外商直接投资将创造更多就业。在此过程中，斯里兰卡的经济将得到恢复。科霍纳透露，大使馆正在鼓励一些中国可再生能源公司在斯里兰卡开展业务。此外，大使馆还接到过一家中国大规模钢铁公司的咨询，希望在汉班托塔建立一家炼钢厂。而斯里兰卡也计划推动更多基础设施项目，例如轻轨建设。

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