新华社哈拉雷7月17日电（记者张玉亮）卢萨卡消息：第四届非洲联盟（非盟）年中协调会17日在赞比亚首都卢萨卡举行，与会的13个非洲国家元首或政府首脑呼吁成员国推进非洲大陆自由贸易区（非洲自贸区）建设，加快非洲一体化和工业化进程。

非盟轮值主席、塞内加尔总统萨勒在会后举行的新闻发布会上表示，本届会议讨论了非洲一体化和促进区域内自由贸易的必要性。与会领导人一致同意，将积极落实非洲自贸区协定，以减少区域内的贸易壁垒、促进贸易一体化。

萨勒说，非洲长期以来以出口原材料为主，出口产品的附加值不高。现在非洲各国已意识到转变发展方式、提升工业化水平的重要性。只有通过加快工业化进程，提升原材料附加值，才能为非洲大陆创造更多经济增长和就业机会。

赞比亚总统希奇莱马在会议开幕式上表示，非洲许多国家尚未实现粮食自给，一些国家面临粮食短缺，当前国际局势、能源和农业生产资料价格上涨等因素加剧了这一局面。他呼吁非洲各国进一步加大投资力度，提升农业生产力和农产品附加值。

本届非盟年中协调会是在非盟执行理事会第41届常务会议16日在卢萨卡闭幕后召开的，为期一天。会议主题为“在非洲大陆建立恢复营养系统：加速人力资本、社会和经济发展”。

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