新华社耶路撒冷7月17日电 题：拜登中东之行何以草草收场？

新华社记者

美国总统拜登对中东地区的首访于16日草草收场。中东多国对美方主张石油增产、挑动对抗反应冷淡，中东民众对美方在巴以问题上的不公立场提出强烈抗议。拜登此行四处碰壁再次印证，唯我独尊、霸道自私的做法不受欢迎。

美方曾高调宣称，拜登此访将开启美国和中东关系“新篇章”。不过，漂亮言辞终究无法掩盖长期以来美方视中东多国为工具，合则用、不合则弃的事实。国际社会看得清楚，拜登中东之行，调门虽高，但真正意图在于借力中东谋取美国的政治私利、维护美国霸权。美国有线电视新闻网说，如果不是乌克兰危机导致全球石油市场动荡，拜登或许根本不会前往中东。

访问期间，美方试图推动沙特阿拉伯等海湾产油国增产，压低国际油价，缓解美国通胀压力，助力拜登提振选情。美国还企图挑动中东多国同伊朗、俄罗斯对抗，打造“中东版北约”，加剧地区紧张局势。

美方算计虽精，却不过是一厢情愿。沙特没有就石油增产问题随美起舞，表示其有能力提高的是“产能”而非“产量”。面对美方煽动与俄、伊对抗，埃及、约旦、伊拉克等多国领导人均未明确回应。

美方主张之所以在中东应者寥寥，除了石油增产不符合产油国利益，还有沙特等国不愿以牺牲其与俄罗斯的长期关系为代价换取短期收益。美方做法充斥霸权思维、对抗逻辑，与中东国家维护和平稳定、保持合作发展的共同愿望背道而驰，不得人心。

沙特王储穆罕默德日前公开表示，世界目前面临由新冠疫情和地缘政治引发的重大挑战，需要国际社会更加协调一致努力，以复苏世界经济并实现粮食安全和确保民众健康。事实证明，美方将中东地区作为大国博弈战场，把中东国家当成所谓地缘政治“大棋局”的棋子，是完全打错了算盘。

拜登此次中东之行，再一次暴露了其在巴以问题上的偏袒立场，引起巴勒斯坦民众的抗议。美国媒体指出，美方“忽视主导巴以现实的紧张局势、暴力和不公，将进一步恶化现状”。多年来，美国在中东肆意干涉地区事务、多次发动战争，屡屡实施单边制裁，造成大量平民死亡和大批难民流离失所。美国作为“动乱制造者”的真面目已被中东民众看得越来越清楚。

中东面临多重挑战。只有真心实意帮助中东国家和民众解决好安全和发展问题，为其提供建设性助力，才是真正负责任的表现，才会真正受到中东国家和民众的欢迎。

(责编：贾文婷、高歌)