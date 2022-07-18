新华社日本藤泽7月17日电（记者郭丹）17日上午，在位于日本神奈川县藤泽市海边的聂耳纪念广场上，庄严的《义勇军进行曲》再次被奏响。中国驻日本大使馆公使施泳及日本藤泽市日中友好相关人士近百人向聂耳纪念碑献花，共同缅怀87年前不幸溺水遇难的中华人民共和国国歌作曲者聂耳。

今年是中日邦交正常化50周年，也是聂耳诞辰110周年。在当天的纪念仪式上，施泳对藤泽市政府和聂耳纪念碑保存会等的日方友好人士表达了诚挚谢意，对他们60多年来坚持举办聂耳纪念活动及为推动中日民间友好事业所做努力表示感谢。

藤泽市市长铃木恒夫在纪念仪式上表示，藤泽市与中国云南省昆明市于1981年因聂耳结为友好城市。40多年来双方积极开展民间交流活动，即使疫情期间也通过线上活动促进交流。这种友好城市之间的民间交流对于促进日中两国友好关系向前发展具有重要意义。

当天，近百名中日友好人士前来献花。现年80岁的大嶋干枝用不太熟练的中文对记者说，她来参加聂耳纪念活动已经有几十年，今后只要还有力气，每年都要来。

聂耳1912年出生于昆明市。1935年7月17日，聂耳在日本神奈川县藤泽市海边游泳时不幸溺水遇难，年仅23岁。

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