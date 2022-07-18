新华社瑞士蒙特勒7月16日电（记者陈俊侠）第56届瑞士蒙特勒爵士音乐节16日落下帷幕，受邀出席音乐节的中国驻瑞士大使王世廷当天在蒙特勒对新华社记者表示，希望中瑞两国通过类似活动碰撞出更多文化交流的火花。

王世廷说，中华民族自古崇尚音乐，其悠久历史和灿烂文明深受瑞士人民喜爱，而瑞士也以其独特的文化魅力吸引越来越多中国人造访。“我期待两国人民继续以音乐为纽带，碰撞出更多文化交流的绚烂火花，培育出更多相知相亲的友谊使者。”

瑞士是最早同新中国建交的国家之一。王世廷表示，随着全球新冠疫情逐渐趋稳，中瑞两国文化交流将更加密切。“过去70多年来，中瑞关系取得长足发展，各领域友好交流合作硕果累累，两国人民结下深厚友谊，这为我们下阶段进一步深化民间交往奠定良好基础。中方愿同瑞方一道努力，继续在文化、教育、旅游、卫生、体育、青年交流等领域加强合作，切实促进两国民间往来，进一步增进双方相互了解和友谊。”

“近年来，从瑞士马特洪峰闪耀巨幅五星红旗的灯光投影，到中国钢琴家郎朗在少女峰上弹奏悠扬琴音；从参加北京冬奥会的瑞士运动员以老虎装扮向中国人民送上新春祝福，到中国腕表品牌自主设计研发的机械腕表成为日内瓦艺术与历史博物馆馆藏……这些生动事例都反映了中瑞文化交流的蓬勃活力。”他说。

蒙特勒爵士音乐节创立于1967年，是全球最负盛名的国际音乐盛事之一，今年的音乐节演出场次超过500场，吸引观众达25万人次。2021年10月，首届蒙特勒（中国）爵士音乐节在浙江杭州举行。

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