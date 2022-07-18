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专访：中国的减贫经验值得学习借鉴——访联合国经社理事会主席凯拉皮尔

2022年07月18日08:34 | 来源：新华网
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　　新华社联合国7月17日电 专访：中国的减贫经验值得学习借鉴——访联合国经社理事会主席凯拉皮尔

　　新华社记者王建刚

　　联合国经济及社会理事会（经社理事会）主席、博茨瓦纳常驻联合国代表科伦·凯拉皮尔日前在接受新华社记者专访时说，在全球贫困人口因新冠疫情、气候危机和地区冲突等因素影响而不断增加的情况下，相关国家更应学习和借鉴中国的减贫经验。

　　2022年联合国可持续发展高级别政治论坛15日在纽约联合国总部闭幕。凯拉皮尔在会议期间接受采访时表示，贫困问题“随处可见”，而中国在解决贫困问题方面所积累的先进经验“值得我们学习”。

　　他说，“消除贫困是所有人为之奋斗的目标”，也是联合国2030年可持续发展议程的首要目标。聆听各国在减贫方面的成功故事，能够大大激励有关国家为实现这一目标而奋斗。

　　联合国7日发布的《2022年可持续发展目标报告》显示，2020年，全球陷入极端贫困的人口新增9300万。

　　2021年2月25日，中国领导人在全国脱贫攻坚总结表彰大会上庄严宣告，脱贫攻坚战取得了全面胜利，中国完成了消除绝对贫困的艰巨任务。

　　占世界人口近五分之一的中国全面消除绝对贫困，提前10年实现联合国2030年可持续发展议程减贫目标，为全球减贫事业发展和人类发展进步作出了重大贡献。谈及中国的减贫成就，凯拉皮尔说，中国消除绝对贫困的成功范例激励了所有为此目标而奋斗的人们。当前，贫困问题十分突出，新冠疫情等危机与挑战，使数以千万计的人重新陷入更严重的贫困。“我们在这方面向中国借鉴成功经验至关重要。”

(责编：贾文婷、高歌)

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