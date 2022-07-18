新华社北京7月17日电 综述：北半球多国遭遇高温“烤”验

新华社记者李雯

今年6月以来，热浪侵袭北半球多个国家。英国、法国和韩国等发布了高温预警，日本和美国多地高温破纪录。专家将北半球今夏的高温“炙烤”模式归因于气候变化，并提醒公众加强自我防护。

2022年6月17日，人们在英国伦敦一处山坡上享受阳光。（新华社发）

高温罕见

英国气象局15日发布有史以来第一个异常高温红色预警。英国卫生安全局也发布2004年英格兰高温健康警告出台以来的首个4级警告——“国家紧急状态”。英国气象局预计，下周初异常高温将影响包括伦敦在内的英格兰大部分地区，最高气温可能会达到40摄氏度，创下英国最高气温纪录的可能性高达80%。英国有官方记载以来的最高气温为38.7摄氏度，是2019年7月25日在剑桥大学植物园测到的。

世界气象组织发言人纳利斯12日在日内瓦表示，西欧正在形成新的热浪，预计此轮热浪还将加剧并蔓延。在接下来的几周内，高温可能会蔓延到欧洲其他地区。

法国气象部门表示，法国从12日开始迎来长达10天的高温天气。法国气象局宣布，7个省处于高温橙色预警状态，另有数十个省处于黄色预警状态。

来自北非地区的热浪自8日起侵袭欧洲西南部伊比利亚半岛，造成岛上的葡萄牙和西班牙两国连日来持续高温，加上今年以来罕见的干旱少雨，葡西两国山林火灾频发。两国政府在欧盟的帮助下已调集力量应对酷暑。欧洲其他多国也拉响了热浪警报。

韩国行政安全部2日发布高温橙色预警，范围涵盖全国绝大部分地区。这次预警发布时间比去年早了18天。在韩国，当全国超过40%的地区至少连续3天气温达33摄氏度以上，高温橙色预警就会启动。

受高气压影响，日本大部分地区6月下旬以来气温急剧上升，东京都连续多日持续高温。全国914个观测点中，有338个观测点观测到6月观测史上最高气温。

今年6月中旬，美国西南部地区遭遇热浪，多地高温破纪录。美国国家气象局菲尼克斯分局报告，6月11日，亚利桑那州首府菲尼克斯市最高气温达到46摄氏度，创1918年以来同日最高纪录。

这是2022年7月1日在美国内华达州拍摄的皮拉米德湖裸露的湖床。近期美国西部高温和干旱持续，皮拉米德湖水位下降，湖床裸露。（新华社发）

为何如此

英国气象局科研人员指出，气候变化在全球范围内引发了前所未有的极端天气事件。英国东英吉利大学气候变化学教授科琳娜·勒凯雷16日接受新华社记者采访时说，气候变化导致全球极端高温天气增多，气候变化的速度比人类社会的适应性行动还快。

世界气象组织认为，受气候变化影响，预计未来极端高温将出现得更频繁、更强烈。该组织发言人纳利斯之前表示，如果温室气体排放继续上升，全球变暖幅度将会更大，目前所经历的只是“未来的预兆”。

联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）此前发布的评估报告指出，最近50年全球变暖正以过去2000年以来前所未有的速度发生，气候系统不稳定加剧。

2022年6月26日，行人走过日本街头的喷水消暑装置。（新华社记者张笑宇摄）

如何防护

匈牙利国家公共卫生中心提醒公众，高温下需要加强保护，例如多喝水等；在11时到15时之间注意防晒，用适当的衣物和防晒霜保护皮肤免受晒伤；不要把孩子或宠物留在烈日下的车里。

英国气象局首席执行官彭妮·恩德斯比称，英国的极端高温预警“绝对史无前例”，并敦促公众认真对待。英国气象局警告说，高温天气可能导致部分地区停水断电、通信服务中断等，人们需要调整日常生活和工作方式，减少室外活动。

为应对高温天气，韩国行政安全部已要求相关部门和各地政府采取措施，为户外工作人员、独居老年人等群体提供帮助和健康保障。

日本政府呼吁公众采取措施，预防与高温有关的疾病，同时注意避免中暑，适当使用空调。

(责编：贾文婷、高歌)