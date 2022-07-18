新华社北京7月17日电（国际观察）韧性足 预期稳——海外人士热议中国经济半年报

新华社记者

日前公布的今年上半年经济数据显示，中国经济面对超预期突发因素带来的冲击，克服困难保持增长，呈现企稳回升态势。海外观察人士认为，当前世界经济面临通货膨胀高企、衰退风险增加等挑战，中国经济在极不寻常的发展环境下取得当前成绩实属不易，显现出韧性与潜力，其长期健康的基本面将继续为世界经济带来信心与机遇。

经济基础坚实 显现韧性

最新数据显示，上半年中国在经济增长、物价水平、制造业、外贸等领域释放出一系列积极信号。上半年国内生产总值（GDP）同比增长2.5%，二季度实现正增长。

观察人士指出，中国经济基础坚实、有韧性，保有支持增长的有利因素，其企稳回升对世界经济也是重要利好。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬表示，随着中国国内产业链供应链较快恢复，中国经济展现出较强的活力和韧性。

肯尼亚经济学者贝亚特丽斯·马蒂里-迈索里表示，中国经济基础坚实，在新冠疫情反复、国际局势复杂多变的背景下，上半年经济数据让世界看到了中国经济的韧性。

7月15日，江苏省海安市南莫镇一家纺织公司生产车间内，工人在生产线上工作。（新华社发，翟慧勇摄）

英国牛津大学技术与管理发展研究中心主任、英国社会科学院院士傅晓岚对记者表示，上半年数据表明中国经济的基础稳固。此外，中国经济企稳复苏为全球产业链供应链的正常运行提供重要支撑，对稳定世界经济有重要意义。

新西兰商学院院长黄伟雄表示，随着中国加大稳经济一揽子政策措施实施力度，政策效应将进一步释放，下半年经济有望继续复苏回暖，经济运行将恢复到合理区间。

政策发力精准 大盘稳固

为应对经济下行压力，中国政府有效引导市场预期，畅通国民经济循环。宏观、微观、结构、科技、改革开放、区域、社会等七大政策加快落地，增量政策工具谋划推出，全力稳住宏观经济大盘。

观察人士注意到，中国精准施策，不搞“大水漫灌”式强刺激，以保供稳价的政策组合稳定价格水平，为未来应对经济下行压力保留了政策空间。

乌兹别克斯坦记者协会费尔干纳州分会主席沃比多夫表示，在全球通胀压力下，中国居民消费价格涨幅明显低于欧美国家8%以上的水平，与国际高通胀形成鲜明对比。

5月16日，消费者在贵州省遵义市余庆县一家超市选购蔬菜。（新华社发，王永娟摄）

坦桑尼亚达累斯萨拉姆大学中国研究中心主任汉弗莱·莫西说，在控制物价方面，中国科学稳健的政策措施取得了很好的效果，也为他国提供了可借鉴的经验。

泰国央行行长社他布·素提瓦纳吕布认为，中国有足够的政策空间应对经济下行压力，中长期前景依然乐观。

市场潜力巨大 前景确定

中国商务部数据显示，今年1至5月，中国实际使用外资金额5642亿元人民币，同比增长17.3%。一季度，72.1%的外资企业在华增资幅度大于5%。中国美国商会近期发布的2022年度《美国企业在中国白皮书》显示，83%的受访企业不考虑将生产或采购转移到中国以外的地区。

观察人士认为，中国市场规模大、产业链供应链稳定，中长期仍然受到外资看好。

菲律宾金砖国家政策研究会研究员安娜·马林博格-乌伊指出，中国市场规模大，消费者购买力强。较为现代化的经济体系、一流的基础设施和优质的劳动力资源是中国持续吸引外资的原因。

6月26日，在山东正凯新材料股份有限公司，工作人员在加工高端纱线。（新华社记者郭绪雷摄）

中国欧盟商会和德国墨卡托中国研究中心今年6月共同发布的报告指出，绝大多数欧洲企业看好中国巨大的市场潜力以及研发成果快速的商业应用，将在今年增加在华研发支出。

德国大众汽车集团首席执行官赫伯特·迪斯7月初表示，大众公司正在中国展开重大投资，将聘请“数以千计”的软件工程师。

国际观察人士认为，长期看，中国经济稳中向好、转型升级、高质量发展的大势没有改变。一个不断扩大开放、致力于让发展红利惠及全球的中国，令世界充满期待。

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