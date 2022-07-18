在德国柏林“国际绿色周”农业博览会期间，工作人员向老师和孩子们普及农业知识。

本报记者 李 强摄

在意大利米兰，线上烹饪课上，一名小学生展示自己的作品。

马可·帕萨罗摄（影像中国）

在法国巴黎的一家手工艺工作坊，孩子在老师的指导下学习木材切割。

法国巴黎“美丽木材”工作坊供图

在韩国首尔江南区的一家稻谷学习场，小学生们参加传统插秧体验活动。

韩国首尔江南区厅供图（影像中国）

劳动是幸福生活的源泉，也是创造价值和塑造意志品质的途径。一些国家将劳动教育贯穿于家庭、学校、社会各个环节，注重把劳动内容与现实生活和社会服务相结合，激发学生对劳动的兴趣和价值感，让崇尚劳动、热爱劳动的观念深入人心。

德国

家政课不仅仅是学习做家务

本报记者 李 强

在德国，劳动教育被视为学生步入社会前的重要准备，是学生全面素质教育的重要组成部分。德国各州对课程的具体安排和称呼不一，其中家政课无疑是最具代表性的教学实践。

与一般的理解不同，德国的家政课程远不止做手工、学烹饪等常规内容，而是涵盖了衣食住行的各个方面。例如，古斯塔夫·阿道夫中学是德国萨克森—安哈尔特州的一所普通综合中学，该校从五年级到十年级（德国小学学制四年，五年级至十年级相当于中国的初一至高三），一共安排了长达6个学年的家政课程，形成一整套内容丰富、系统科学的教学体系。

五、六年级低年级阶段的家政课侧重于“衣”和“食”。饮食方面，学生需要了解厨房知识，学习有关健康饮食、食品安全卫生的课程，并根据食谱进行团队协作烹饪。而“衣”的内涵也很丰富，学生不仅要学习纺织面料的相关知识，还要参与钩针编织、刺绣、缝纫、洗衣护理等手工课程，男女学生都不例外。

七、八年级的课程则是“食”的进阶版。学生要自己前往超市，不仅亲自挑选食品，更要认真研究商品标签的意义：食物的主要成分是什么、可能引发怎样的过敏反应、有哪些添加剂、产地和保存方式是什么……课程中还有特别的研究课题，如“食物从田间到餐盘的路线是什么”“食物上的印章有什么意义”等。此外，课程还致力于培养健康的饮食习惯，让学生了解身体质量指数（BMI）以及和营养学相关的知识。

课程还设置了展示环节，让学生们分享研究成果。例如，有机食品与传统食品的差异，“公平贸易”标识背后的意义和对价格的影响，水果、蔬菜运输对价格的影响等，在展示的过程中，很多同学都会对司空见惯的食物产生更加深入的认知，也在互相学习中了解到更多知识。

高年级的学生距离步入社会生活更近一步，则更关注理财、消费以及“住”的现实需要。课程内容会涉及如何选择合适的房子，如何计算房租和额外费用，如何避免陷入债务陷阱等。通过这些实用课程，学生们在走向社会之前，能够理解如何负责任审慎地消费。

如此详尽的课程安排，目的在于向青少年传授日常生活知识，使他们能够了解和适应需要独自面对的生活，实现自立自强。

家政课是德国劳动教育的缩影。早在18世纪，德国就出现了劳动教育的实践与理论思考。1964年，德国教育部门正式将劳动教育纳入中学教育体系。经过几十年的实践，劳动教育已成为综合性的系统学科，内容涉及经济、社会、技术、家政、法律、自然科学、日常文化、职业和学业导向等不同领域。精心设计的劳动教育课程，贯穿于基础教育的全过程，让学生获得应对日常生活、职业活动和社会生活要求的多方面综合技能。

正如古斯塔夫·阿道夫中学家政课教学方案所言：“这是一门实用有趣的学科，中学生们必须适应并掌握他们父母迄今为止所做的许多事情，学生们将从中受益。”

以色列

以寓教于乐的方式开展教育

本报记者 黄培昭

淅淅沥沥的小雨中，学生们紧张地忙碌着：有的用水桶、塑料盆等接了雨水，然后搬到校园靠墙一角，精心储存起来；有的把雨水引入事先挖好的排水沟，用特制的漏斗过滤树叶、泥巴等杂质，经过简单处理的雨水可以被二次利用，如冲刷厕所、浇灌学校的草地和花园等。

在以色列南部城市贝尔谢巴的尼奥特·罗恩小学，随着初夏第一场雨的降临，学生们这样开始了一堂“雨水收集”的劳动课。10岁的约娜说：“我和同学们都非常喜欢上劳动课。收集雨水不仅有趣，还教会了我们如何节约用水。”

以色列水资源匮乏，节约用水不仅是基本国策，也是中小学生教育中的一项重要内容。把节水教育与劳动教育相结合，以寓教于乐的方式，让学生们在亲身实践中体会到劳动的快乐和节约用水的意义。

“通过动手劳动，孩子们了解到节水不仅是及时关闭水龙头这种日常习惯，还有收集降水并重复利用这种‘开源’的方式，这让他们激动不已。回家后，他们还会向父母‘传授’这些节水实践。”以色列“绿色地平线”灌溉公司专家阿贝尔说。

约娜所在的四年级1班，被学校选中负责管理收集雨水的循环系统。同学们认真统计收集到的雨水量和雨水的质量状况，并记录这些雨水被投入再循环使用的情况。距离校园篮球场不远处，曾经裸露着黄土的一片空地上一天天绿了起来，同学们种植的花草正茁壮成长着，这正是他们用雨水浇灌的结晶。

“雨水收集”活动只是以色列开展和普及劳动教育的一个小案例。长期以来，劳动教育是以色列中小学教育制度的一大特色。从小学一年级开始，老师就会带学生们上手工课，启发、锻炼动手能力。到了小学高年级和初中，学校不仅开设了常规的各种技术课程和家政课，甚至还有名为“以色列工业和国民经济”的课程，让学生了解工业生产的基本原理、国民经济的主要运行机制等。以色列《国土报》评论道，“青少年是劳动教育的重中之重，对他们进行有针对性的劳动教育具有关键意义。”

新加坡

在实践中培养责任意识

本报记者 刘 慧

小学生们需要照料花园、维护学校的各种设施；中学生们到公共图书馆或福利院提供力所能及的帮助；大学生们在社区或基层参与服务性工作……在新加坡，参与社区活动和社区建设是劳动教育的重要内容，这对于提升青少年独立自主的观念及责任意识很有帮助。

一直以来，新加坡政府鼓励青少年积极参与社区活动。1997年，新加坡政府曾发起“社区服务”计划，将其作为国民教育的一部分。近年来，新加坡在“社区服务”计划的基础上推出“德育在于行动”计划，更加强调激发学生的自主性和能动性，鼓励学生应用知识技能为社区做出有意义的贡献。

在“德育在于行动”计划的推动下，新加坡的各个学校开展了丰富的实践活动。例如，博文中学和特殊教育学校合作，让学生们与残疾儿童一起参加烹饪课、开展体育活动等，加强两个学校学生之间的交流；达迈中学组织学生走入社区老年人家中，帮老人做家务并陪老人唱歌、玩游戏、做简单的身体锻炼等。

融合了劳动教育与品德教育的社区服务活动给学生、家庭以及社区都带来了积极影响。每名学生在中学毕业前，都在“德育在于行动”计划下参与了至少两个项目。很多学生在学校组织的活动结束后仍然坚持做社区志愿者，培养了帮助他人、服务社会的意识。

在日常学习生活中，新加坡学校倡导学生参与校园的清洁行动，如安排学生轮流在课间打扫校园，要求学生饭后清理餐具，以此培养青少年的责任感和良好习惯。采访中，一名40多岁的家长告诉记者，自从学校有规律地推行“每日打扫”活动以来，他正在上小学的女儿卫生观念和劳动意识有了明显提高。“以前我们在外面用餐，女儿从不会想到要归还托盘，现在反而常常提醒我们。”

在社会层面，新加坡政府同样重视劳动的价值，让热爱劳动的观念深入人心。例如，在每三个月组织一次的“清洁日”活动中，政府会号召民众参与捡垃圾活动，并在公共场所和组屋区设置“清洁工具箱”，供居民们使用；新加坡建屋发展局成立的邻里之友联系网，鼓励居民成为志愿者，通过自己的专业知识技能造福社区……

博文中学品德与公民教育部门负责人多米尼说，学校注重培养学生们服务社区的观念和主动参与劳动的意识，让他们知道为什么要劳动、为什么要帮助他人，以此增强他们的同理心以及服务社会的动力。

法国

帮助学生发现职业兴趣

本报记者 刘玲玲

“今天我们来做洛林蛋挞！”在营养师劳拉周围，十几名6至14岁的孩子正认真聆听这种酥皮糕点的制作方法。混合面粉、水和鸡蛋，搅拌并用手揉制，孩子们跟着做，很快便完成了这项“工程”的第一步：制作面团。

这是巴黎一家名为“露易丝·罗西耶”的美食与营养协会同当地几所学校共同组织的一个美食工作坊。在一周时间里，营养师将带领孩子们制作几道简单的美食，并提高孩子们对健康饮食的认知。

“我们希望让孩子们享受动手制作食物的乐趣，了解不同食物的营养价值，这样不仅可以帮助他们掌握一项生活技能，还能引导他们形成健康的生活方式。”这家协会的创始人兼主任玛格·拉乌尔解释道。

在法国，类似的工作坊还有很多，涵盖厨艺、园艺、手工等生活劳动的各个方面。工作坊属于法国学校课外活动教育的一部分，主要由学校和各类协会组织。法国教育部门自2013年起每年也会更新高质量课外活动指南，为各地区学校提供指导。

法国拥有悠久的劳动教育传统，是较早将劳动引入学校课程和教学活动中的国家之一。早在1882年，法国教育部便出台规定，要求将劳动技能课程列入法国公立学校学生的必修课。阿莱特·里夏尔曾于1965年至1980年在法国北部城市里尔的一所公立高中担任劳动技能课老师。他回忆说，学生们最开始学习缝纫、陶艺等实用课程，后来又开始学习刺绣、烹饪、编织等。“当时每星期四学校还会组织烹饪俱乐部活动，我会教他们如何准备一顿完整的晚餐。这些课程不仅教会了学生们实用的生活技能，更为重要的是，一些学生由此产生了对某一行业的兴趣，在某种程度上为之后进入手工学徒学校做好了准备。”里夏尔说。

伴随法国教育体系的改革，1985年法国中小学的劳动技能课转变为更加多样、更具针对性的课程及课外活动。小学生们通过每周的“基础常识课”来学习生活相关知识和技能，还可以选择课外工作坊进行实践。

对于中学生来说，劳动课程偏向于“技术教育”。课程设置丰富多样，既有建筑工具使用、家具的拆卸和安装等实践课程，也有让学生自行设计和实施的专业技术项目，还有信息学、环境科学等领域的分支专业课程，为有志从事技术类工作的学生提供基础入门教学。

兼具实用性和趣味性的课程启发了学生对于应用技术的兴趣。“法国的教育体制决定了法国社会对技术、技能以及专业能力的重视，因此对很多家长来说，孩子拥有一技之长比考取大学还要好。”法国中学教师工会成员马克·博尔泽表示，法国中学的劳动技术课程可以引导学生发现自己的职业兴趣，以专长和技艺实现自我价值。

近年来，面对经济发展和劳动力市场数字化和智能化的趋势，法国教育部门也在探讨改革教育内容以适应新的需求。“例如在中学的技术课程中，我们会引入数字化、人工智能等知识。”博尔泽说。法国《巴黎人报》文章指出，无论是小学生参与的常识课程或工作坊，还是中学生学习的技术课程，都在帮助孩子们获得“心灵手巧”的素质，并通过实际操作培养他们亲近自然和自主生活的能力，让他们找到“最重要的品味和对工作的热爱”。

《 人民日报 》（ 2022年07月18日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)