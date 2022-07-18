本报记者 姜 波

西班牙曼富保险公司日前的一项统计显示，近一年来，69%的西班牙人使用过远程医疗服务，71%的民众通过网络咨询健康问题，54%的民众通过网络问诊。统计还显示，远程医疗服务使用比例最高的是电子处方和通过电子设备进行远程健康监控。多数受访者表示，数字医疗非常便利，可以节省到医院就医的等待时间。

目前，西班牙医疗保险集团萨尼塔斯旗下的几家医院已有超过3100名专科医生开设视频诊疗服务，占到问诊总量的1/4。疫情防控期间，数字医疗服务增长迅速，视频医疗咨询从2019年的4.2万次升至2020年的64万次，高峰时一天要进行超过5000场视频问诊。该集团旗下数字医疗机构负责人塞萨尔·莫尔西约介绍，集团将于2023年建设一家新的医院，统筹数字医疗与实体医疗的设施、人员配备。同时，通过向病人发放可穿戴设备，医生可以对病人情况进行实时监测。

一些电信公司也推出数字医疗产品。西班牙电信公司与当地一家私立医疗机构和远程医疗平台合作，推出了一项网络问诊服务。客户每月支付6欧元，即可通过视频或语音咨询合作机构专家。

西班牙得乌斯托商学院教授罗伯特·努尼奥介绍，数字医疗在西班牙的医疗体系中很早就得到应用。疫情防控期间，这一服务的便利性和有效性得到充分体现，变得更为普及。

西班牙政府去年12月通过了《数字医疗战略》，计划在未来几年内投入超过7亿欧元，加快医疗领域的数字化进程。包括推动医疗设施和服务的数字化，建立全国统一的数字医疗档案和电子处方等，方便患者在全国范围内就医和对医疗健康数据进行汇总分析，为政府卫生医疗领域决策提供支撑。

由于不同地区医疗资源和水平存在差异，尤其是乡村地区医疗水平较低，西班牙各地政府也希望通过数字医疗来缩小医疗水平地区差距。以西班牙安达卢西亚自治区为例，该区近期宣布将在本地区图书馆等机构的小型信息中心内设置专门的远程医疗区，配备电子屏和医用测量工具。当地民众可以在该医疗区远程向所属医疗中心的专家咨询，并在医生指导下测量血氧、血压和脉搏等基本健康数据，由医生判断是否需要到现场就医。这种做法节省了医疗资源，也提高了工作效率。

（本报马德里电）

《 人民日报 》（ 2022年07月18日 15 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)