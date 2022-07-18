本报记者 谢佳宁

加拿大公共卫生局近日公布的数据显示，该国阿片类药物导致的死亡人数正逐年攀升。2020年4月至2021年3月，加拿大阿片类药物中毒死亡人数较前一年增加96%；2021年该国共发生7560例阿片类药物中毒死亡事件。加拿大相关机构称，阿片类药物危机已成为加拿大主要的公共卫生和安全问题。

阿片类药物是临床上常用的镇痛剂，包括吗啡、芬太尼等。该类药物如被滥用，可能造成药物依赖，使用过量可导致死亡。在一些西方国家，犯罪分子将阿片类药物同传统毒品混合，制成毒性更强、危害更大的新型毒品。

数据显示，2016年1月至2021年12月，加拿大共有29052例与阿片类药物明显有关的中毒死亡案例，主要涉及芬太尼、可卡因、甲基苯丙胺等。88%的意外中毒死亡事件发生在不列颠哥伦比亚省、阿尔伯塔省和安大略省。当地分析报告称，阿片类药物供应日益增加是造成加中毒死亡案例激增的主要原因，一些患者在不知情的情况下长时间使用该类药物，形成依赖。

当前，加拿大执政的自由党政府主张将阿片类药物成瘾问题视为一个健康问题，而不是一个犯罪问题，并开始放松相关管制措施。加拿大首席公共卫生官谭咏诗说：“耻辱感和对刑事定罪的恐惧，导致一些人隐瞒自己使用毒品的情况，或以其他增加伤害风险的方式使用。”

加拿大联邦政府不久前宣布，自2023年1月31日起，不列颠哥伦比亚省将进行一项为期3年的试点。其间，18岁以上个人可持有2.5克以内供个人使用的阿片类药物、甲基苯丙胺和亚甲二氧甲基苯丙胺，而不必面临拘捕、羁押等刑事处罚。目前，不列颠哥伦比亚省是北美地区毒品致死率最高的地区之一。加拿大广播公司称，自2016年4月该省将阿片类药物滥用列为突发公共卫生事件以来，至今已有9400多人死于药物过量使用。

加拿大政府认为，将阿片类药物成瘾去刑事化可以使警方能够专注于打击贩毒等有组织犯罪，但不少反对者认为，政府的试点事实上存在严重漏洞，可能会造成更多人吸毒，进而引发严重的社会问题。加拿大药物预防网络主席查克·杜塞特认为，政府的决定是“逃避现实”，政府应搞清是什么导致成瘾者最先接触这些毒品，并帮助他们解决这一问题。“我认为让‘瘾君子’更容易吸毒有点像姑息治疗，这只是让他们因毒品死亡的速度减缓，而不能让他们摆脱毒品、重获新生。”杜塞特说。

加拿大多伦多圣迈克尔斯医院药物政策评估中心主任丹尼尔·韦伯表示，放松毒品管控不能解决加拿大药物使用过量危机。加拿大安全供应协会联合创始人乔丹·韦斯特法尔称，政府真正要做的是让人们更加安全地获得药物，这才是改善药物危机的重要途径。《多伦多太阳报》专栏作家布赖恩·利利认为，如果不采取措施帮助人们从毒瘾中解脱，放松毒品管制“可能帮助和教唆更多人使用毒品”。

《 人民日报 》（ 2022年07月18日 15 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)