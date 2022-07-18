顾洪宾

6月24日举行的全球发展高层对话会发表主席声明，并围绕全球发展倡议重点领域发布成果清单。在能源领域，中国提出将“推动建立全球清洁能源合作伙伴关系，举办国际能源变革论坛，探索建立国际能源变革联盟”。

全球清洁能源合作伙伴关系（以下简称“伙伴关系”）的提出，以实现联合国2030年可持续发展议程和推动全球能源转型为主要方向，展现了中国坚定不移推进能源变革、扩大高水平对外开放、积极同世界分享发展机遇的决心，为推动全球能源低碳发展和绿色复苏、如期实现联合国2030年可持续发展议程注入了新的动力。

伙伴关系的建立，突出了能源发展目标的重要性和紧迫性，唤醒全球更清醒理智地正视困难、迎接挑战。能源是人类文明进步的基础和动力。当前世纪疫情跌宕反复，全球经济复苏脆弱乏力，发展成果受到冲击。根据联合国数据，2020年全球陷入贫困的人口数量增加1.2亿左右，极端贫困率自1998年以来首次上升。此外，全球仍有7.33亿人口无法得到电力供应，有24亿人无法实现清洁烹饪。完成联合国2030年可持续发展议程任重道远。

伙伴关系的建立，强调了清洁能源在经济可持续发展中的带动作用和重要地位，努力谋求全球能源合作的最大公约数。不同于化石能源，水能、风能、光能等清洁能源资源分布广泛且相对均匀，为全球各个经济体提供了均衡的发展机会。近年来，随着技术加速进步、成本持续下降、应用场景不断扩大，清洁能源在解决能源可及和避免能源返贫方面的能力不断增强。

伙伴关系的建立，为经验分享和商业模式孵化提供了对话平台，为实施路径的规划和解决方案的提出提供了可能。解决能源可及、能源返贫问题，需要有效的政策实施、技术应用、资金支持、项目示范和风险防御。能源可及问题主要集中在基础设施不足、产业发展薄弱的经济欠发达地区，这些地区自己解决问题的内生动力不足，国际资金聚力协助问题解决的外部驱力不够。此外，在全球化石能源价格持续上涨的当下，能源返贫可能成为每一个国家和地区发展道路上都需要面临的问题。这些问题的解决需要创新，更需要将各方在不同发展阶段的应对经验，转化成解决不同问题的多样化商业模式。

伙伴关系的建立，将提振发展信心，促使各方少走弯路，拓展合作空间，保障全球能源转型从谋共识向促行动转变。能源转型已成为国际社会共识，目前共有137个国家和地区提出了“零碳”或“碳中和”目标，但全球清洁能源发展的技术储备尚不充足，而且，与传统化石能源发展高度依赖资源禀赋不同，清洁能源发展更多需要政策、技术、资金的支持。目前，全球能源转型受到疫情和化石能源价格上涨等诸多国际问题的牵制。在经济下行压力下，作为资本密集型产业，清洁能源的投资将受到影响。伙伴关系是推动全球能源转型的行动保障。

展望未来，伙伴关系将遵循全球发展倡议主线，聚焦清洁能源主题，以推动各国能源结构转型、清洁能源发展为导向，在以下领域深化务实合作。

一是切实发挥伙伴关系平台引领作用。伙伴关系将举办国际能源变革论坛，探索建立国际能源变革联盟，还将充分发挥中国—阿盟、中国—东盟、中国—非盟、中国—中东欧和亚太经合组织可持续能源中心等区域能源合作平台作用，积极打造中国—中亚绿色能源合作伙伴关系，推动区域各国政策信息沟通协调，推进清洁能源技术共享，加强人才交流与能力建设，促进创新合作项目孵化。

二是推动能源行业技术创新和产业融合。能源行业要充分认识到伙伴关系带来的国际合作新机遇，发挥创新主体作用，主动融入全球清洁能源技术创新网络，充分利用国内国外两个市场、两种要素资源，推动研发成果尽快跨越商业化应用临界点，进一步降低清洁能源用能成本。同时，顺应全球产业链、供应链、价值链深度融合趋势，以更加广阔的视野、更加专业的国际合作能力投身全球清洁能源市场，推进产业转型升级，为维护全球清洁能源产业链和供应链的安全和稳定作出积极贡献。

三是实现智库机构有力支撑。凝聚伙伴关系下的全球智库力量，为政府部门、金融机构、能源企业参与国际清洁能源合作提供全方位智力支持。发挥“二轨”交流的渠道作用，加强成果共享与人员往来。通过开展知识分享与能力建设，为人文交流疏经通络，不断扩大合作共识。

四是探索实现金融机构导向作用。绿色低碳产业发展催生新的金融服务需求。据测算，全球要在本世纪中叶实现净排放归零的目标，2030年前每年在能源项目的投资需要达到5万亿美元。面对巨大的资金需求以及南北差距，金融机构应将绿色能源、能源可及作为对外援助资金的重点支持方向，探索建立符合绿色低碳产业金融服务需要的经营管理机制，不断提升绿色金融综合服务水平。

中国作为最大的发展中国家，曾面临严重的能源短缺问题。面对人口众多、地形各异、区域发展不平衡等挑战，中国于2015年成功实现全民通电。作为全球最大的可再生能源市场，中国拥有完备的产业链和生产制造能力。中国将结合自身发展经验与优势，助力各国探索符合本国国情的清洁能源发展道路，愿为国际社会提供更多关于能源可及和清洁能源发展的解决方案和公共产品。

伙伴关系的建立是中方同各方共同落实全球发展倡议的重要举措和早期收获，将为全球清洁能源发展带来更开阔的视野、更广阔的空间，为全球共享增长机遇、携手应对全球挑战释放更多活力。

（作者为水电水利规划设计总院副院长）

《 人民日报 》（ 2022年07月18日 15 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)