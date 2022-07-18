本报记者 李志伟

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新冠肺炎疫情发生后，美国移民部门以保护公共健康为由，禁止寻求庇护者入境，剥夺其寻求难民保护的权利；将许多非法移民羁押在条件恶劣的移民拘留中心，导致他们的基本权利乃至生命健康遭到侵犯；执法人员粗暴对待寻求庇护者，导致边境人道主义危机持续加剧；推行“骨肉分离”移民政策，导致大量非法移民儿童与父母分离……长期以来，美国在移民问题上劣迹斑斑，严重侵犯移民的人权和各项基本权利，引发国际社会普遍关切。

日前，美国得克萨斯州圣安东尼奥市发生偷渡移民惨死货柜车中的案件，已导致50多人遇难。英国广播公司称，这是美国历史上偷渡移民死亡人数最多的案件之一。对于这一惨案，国际舆论给予高度关注。分析人士批评说，移民死于非命的惨剧在美国并非偶然，如果美国继续采取漠视移民人权和生命的政策，只会让类似的悲剧不断重演。

“那些踏上如此危险旅程的人们的绝望无法想象”

日前，美国执法人员在得克萨斯州圣安东尼奥市一辆大货车车厢里发现46具移民遗体，另有数人在送医后死亡，目前这一事件死亡人数已达53人。这是美国近年来最严重的移民死亡事件之一。据统计，罹难者来自墨西哥、危地马拉、洪都拉斯等国。货车司机和另外3人被捕，已被美国检方起诉。

美国有线电视新闻网的一篇文章指出，全美为这一案件感到震惊，包括4名儿童在内的多名幸存者被紧急送往附近医院。“这是一个令人毛骨悚然的场景。对大多数美国人来说，那些踏上如此危险旅程的人们的绝望无法想象。”

美联社报道说，耶妮弗·卡尔多纳是幸存者之一，她描述了当时车厢内的场景。“有人尖叫，还有人痛哭。因为很热，许多妇女喊着停车、开门，说她们无法呼吸。”美国《华盛顿邮报》的文章称，现场十分混乱，人们在发现遇难者之后，救援人员花了一个小时才救出幸存者。

得州移民惨案并非个案。根据《华盛顿邮报》统计，多年来，美墨边境发生了数起类似的悲剧事件。2003年5月，得州维多利亚县一辆卡车闷热的车厢内发现73名移民，其中19名移民死亡。2017年，10名移民被发现困在得州边境附近的一辆拖车中，他们因热衰竭而死亡。根据国际移民组织的数据，自2014年以来，约有6430名移民在前往美国的途中死亡或失踪。

美国得州的这起移民惨案引起了国际社会的高度关注。墨西哥总统洛佩斯表示，“这是一个巨大的不幸”。此前，他曾批评美国政府在解决移民问题上缺少作为。联合国秘书长发言人迪雅里克近日表示，必须对美国得州发生的移民死亡事件展开调查，并将所有涉及这一事件的责任人绳之以法。迪雅里克说，这一事件再次表明，需要制定综合战略，以保证区域内移民活动安全、有序和有规则进行。

联合国人权理事会种族歧视问题特别报告员以及非洲人后裔问题工作组此前发表联合声明，谴责美国未评估个人状况就系统性、大规模驱逐难民、移民的行为违反国际法，“大规模驱逐延续了美国边境口岸对海地难民、移民进行种族排斥的历史”。

“移民不仅是政治问题，更是一个人权问题”

根据美国海关和边境保护局公布的最新数据，2021财年，美国在南部边境抓捕的移民人数达到创纪录的170万，其中包括14余万名儿童。美国有线电视新闻网报道称，美国边境巡逻队数据显示，2021财年有557名移民死于美墨边境。

美国《国会山报》报道说，美国政府援引《公共卫生服务法》第四十二章条款，以保护公共健康为借口，对所有试图跨越边境的难民、移民进行集体驱逐，置许多难民、移民于危险境地。美国政府还制造了“骨肉分离”政策，迫使许多未成年子女与父母分离。同时，美国将移民关押在条件恶劣的移民拘留中心，移民常常遭受虐待、暴力和不人道对待。

2021年9月，超过1.5万名来自海地的寻求庇护者聚集在得州边境小镇德尔里奥的一座桥下，在酷热的天气下睡在肮脏的帐篷里或泥地上，周围满是垃圾，生活环境十分恶劣。美国边境执法部门残酷对待这些寻求庇护者，巡逻队员在马背上，挥舞着马鞭冲向人群，将他们驱逐到河水里。这些现场画面被曝光后立即引发众怒。美国有线电视新闻网评论称，“这一场景让人联想到美国历史上用奴隶巡逻队控制黑人奴隶的黑暗时代”。美国《纽约时报》评论称，“骑在马背上的执法人员像赶牛一样驱赶移民的画面令人发指”。

美国有线电视新闻网此前报道称，美国海关和边境保护局羁押着超过5000名无人陪伴的移民儿童，很多儿童的羁押时间都超出法定时限。英国《卫报》网站报道称，2016年至2021年间，有160多起美国南部边境执法人员对包括儿童在内的寻求庇护者进行性虐待和身体虐待的案例被曝光，涉及美国海关和边境保护局、边境巡逻队等主要执法机构。

得州《圣安东尼奥特快新闻》评论说，无论是坐在卡车车厢里，还是徒步穿越沙漠，或是横渡格兰德河，移民在美国所面临的都是一个支离破碎、高度政治化的移民制度，这一移民制度“否定了我们共同的人性，迫使许多人将自己的生命置于危险之中”。文章认为，在美国对移民政策实现全面改革之前，人道主义危机将持续下去，这种恐怖的事件将继续存在。“移民不仅是政治问题，更是一个人权问题。这需要我们具有道德上的紧迫感。”

“这是美国边境和移民政策几十年来的不人道和不合理的证明”

美国混乱的移民政策是这些惨剧的根源。美国记者恩里克·阿塞韦多日前在《华盛顿邮报》刊文称，得州移民惨案是美国制度失灵的结果。他认为：“这一悲剧要求人们重新评估过去30年美国政府在美墨边境采取的行动。美国需要全面的移民改革，公平地对待难民、移民。美国封锁边境的政策、与相关国家缺乏协调，以及过去十年美国国内针对移民的煽动性言论不断升级，都给移民带来了悲惨的命运。”

长期以来，美国在美墨边境地区实施军事化管理，不仅打造了约700英里（约1120公里）的隔离墙，还部署了1.9万名执法人员以及无人机、全地形车和监控设备。美国前总统特朗普、得州州长阿博特等政客推动修建边境墙、宣扬反移民言论，更是火上浇油。但这些非但没有阻止移民入境，反而导致更多人死亡，并让犯罪组织获利。阿塞韦多表示：“华盛顿没有将边境安全视为更广泛战略的一部分，而是沉迷于封锁边境以阻止非法移民。这是失败的尝试，美国政府漠视移民人权和生命，造成了严重后果。”

美国国务院前高级顾问克里什·奥马拉·维格纳拉贾评论说：“美国错误的移民政策对悲剧负有大部分责任，由于美国未能建立人道的庇护制度或有效的移民框架，导致又一次可怕的、本可以避免的生命损失。”她表示，由于严厉、错误的政策，人们根本没有办法在美国寻求庇护，而这是国内法和国际法规定的基本人权。

另一方面，美国政客惯于在难民、移民问题上“作秀”，作出虚假承诺表演，实际上却侵犯难民权利，恶劣对待难民，尤其是其中的妇女儿童。维格纳拉贾表示，在如此惨重的生命损失发生之后，美国政客“迅速开始了相互指责的游戏”。美国政府强调了人口贩卖集团所扮演的致命角色，而得州州长阿博特这样的“反移民者”则毫不犹豫地将悲剧归咎于当局的“开放边境”政策。

萨尔瓦多移民问题专家塞萨尔·里奥斯认为，由于长期以来美国移民政策朝令夕改，且美国国内针对移民问题的政治分歧悬而未决，导致移民危机日渐加剧。美国的政客们并没有兑现他们在竞选过程中就移民问题所做出的承诺。

美国《洛杉矶时报》专栏作家简·格雷罗说，她曾与志愿者一起在亚利桑那州的边境走私路线上徒步行走了几次，“每一次，我们都发现了人的头骨和腐烂的尸体。美国的边境已经成为一个巨大坟墓，这是美国边境和移民政策几十年来的不人道和不合理的证明”。

（本报华盛顿电）

《 人民日报 》（ 2022年07月18日 15 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)