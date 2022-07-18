本报记者 彭 敏

今年上半年，中国国内生产总值同比增长2.5%，“自5月以来，中国经济运行逐步企稳回升，展现出强大韧性和潜力”。巴拿马经济学家埃迪·塔彼罗近日在接受本报记者专访时表示，多年来，中国一直是世界经济增长的重要引擎，现在也正为世界经济从疫情中复苏作出积极贡献，“我对中国经济的未来充满信心”。

随着复工复产持续推进和国内需求不断上升，中国海关总署最新公布数据显示，今年6月中国货物贸易进出口同比增长14.3%，创今年以来单月新高。塔彼罗表示，中国统筹疫情防控和经济社会发展，稳经济政策效应正逐步释放。作为经济全球化的重要支持者和参与者，“中国正带领全球经济冲出阴霾”。

6月中国制造业采购经理人指数环比上升0.6个百分点，至50.2%。塔彼罗分析说，采购经理人指数常以50%作为经济强弱的分界点，也就是荣枯线。如果采购经理人指数在50%以上，表明制造业活动扩张。“制造业是国民经济发展的基础。中国是世界第一制造业大国、货物贸易第一大国、外汇储备第一大国。采购经理人指数上升并高于荣枯线，表明中国经济将保持恢复发展态势，制造业景气面继续扩大，积极因素不断增加。”塔彼罗说。

如今，中国经济正从高速增长向高质量发展转变。塔彼罗表示，中国倡导可持续发展，提出全球发展倡议、全球安全倡议、共建“一带一路”、构建人类命运共同体等重要理念和倡议，深入推动了南南合作。“中国在取得长足进步的同时，坚持共同发展、互利共赢。”塔彼罗说，“中国致力于推动建设一个团结合作的世界，并提供了可行路径，例如携手应对贫困、饥饿和气候变化等人类共同挑战。面对当前复杂动荡的国际形势，各国人民更能体会到这些理念与行动的重要意义。”

“中国始终以开放合作实现互利共赢。”塔彼罗说，作为世界第二大经济体，中国持续敞开大门，扩大对外开放，与各国共享发展机遇，将为推动世界发展繁荣作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2022年07月18日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)