本报记者 杨 一 樊 帆

近日，中共中央对外联络部以视频连线方式举办第二届中国—太平洋岛国政党对话会，来自太平洋岛国的政党政要和工商界人士以线上方式参会，太平洋岛国驻华使节现场出席会议。与会人士积极评价中国共产党领导中国取得的发展成就，赞赏双方各领域务实合作成果，表示愿同中方进一步加强交流互鉴，深化友谊合作，促进共同发展。

本届对话会主题为“加强交流互鉴 促进共同发展”。在全球经济疫后复苏的关键时刻，这一主题契合了太平洋岛国希望通过共建“一带一路”等深化对华合作、促进地区繁荣稳定的普遍期待。

“在中国共产党领导下，中国消除绝对贫困、全面建成小康社会，这是人类发展史上的奇迹。”密克罗尼西亚联邦—中国友好协会秘书长苏维希望密中友协进一步推动两国各领域交往，加深两国民众友谊。

“中国共产党坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，在各领域取得众多发展成就，中国的发展理念值得所罗门群岛学习借鉴。”所罗门群岛“我们的党”主席塔南加达表示，近年来所罗门群岛同中国的合作不断深化。在霸权主义、单边主义抬头的复杂形势下，该党希望加强同中国共产党合作，增进对话交流，坚持真正的多边主义，携手应对共同挑战。

“我非常赞同中国‘授人以鱼不如授人以渔’的理念。”巴布亚新几内亚潘古党全国总书记托维贝表示，中国在巴新援建了道路、机场、电网等重要基础设施，为当地民众带来的福祉实实在在。“我们希望加强‘一带一路’倡议和巴新发展战略的对接，并通过深化双方政党间交流合作，借鉴中国共产党治国理政经验，探索出一条适合巴新的发展道路。”

“中国为我们修建了机场，为当地民众出行提供了极大便利。”基里巴斯驻华大使蒂阿博表示，“共建‘一带一路’不附加任何政治条件，在基础设施建设以及渔业等领域为基里巴斯的发展提供了重要援助和支持。”

“中国始终尊重太平洋岛国主权和领土完整，尊重岛国人民探索符合自身国情的发展道路。”斐济优先党议员、国防部长塞鲁伊拉图表示，斐济和中国具有广泛共同利益，双边关系韧性强，期待双方加强发展规划对接，助力斐济落实联合国2030年可持续发展议程。

纽埃基础设施、财政和规划部长塔图伊感谢中国在纽埃抗击新冠肺炎疫情的关键时刻提供的宝贵支持。他表示，共建“一带一路”为双方深化务实合作、实现共同发展提供了绝佳机遇，“纽埃愿继续同中国一道全面落实共建‘一带一路’合作谅解备忘录”。

瓦努阿图瓦库党秘书长、财政部长科纳坡认为，在当前国际形势下，太平洋岛国需要进一步加强与中国的务实合作，深化双方互学互鉴。“希望两党间进一步加强合作，并通过党际交往增进政治互信，加强农业、可再生能源、渔业、航空等领域合作。”

《 人民日报 》（ 2022年07月18日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)