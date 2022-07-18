中国有信心统筹好疫情防控和经济社会发展工作，争取今年经济发展达到较好水平。中国也将继续携手各国共建开放型世界经济，为世界经济复苏注入更多正能量

中国国家统计局近日公布的数据显示，上半年中国国内生产总值同比增长2.5%，其中第二季度增长0.4%。在国际环境更趋复杂严峻、国内疫情多发散发、各种超预期因素叠加的背景下，中国经济顶住压力实现正增长，展现出强大韧性。

中国上半年经济成绩来之不易。面对复杂严峻的国内外发展环境，中国坚持统筹疫情防控和经济社会发展，有力应对各种挑战。中国坚持人民至上、生命至上，筑牢疫情防控屏障，巩固疫情防控成果，最大程度保护人民生命健康，也最大程度稳住了经济社会发展基本盘。美国马萨诸塞大学医学院前教授约翰·沃尔什指出，中国的抗疫政策不仅拯救了生命，而且保护了经济，可以说取得了双赢。许多国际人士指出，中国经济展现出应对国际局势动荡的韧性和潜力。

观察中国经济，要有辩证思维和长远眼光。疫情的冲击影响是短期的、外在的，韧性强、潜力大是长期的、内在的。中国有长期积累的雄厚物质基础和超大规模市场优势，随着消费恢复、生产回升、创新引领增强、宏观政策落地，中国经济有望持续回升。中国全面贯彻新发展理念、加快构建新发展格局、着力推动高质量发展，正在形成竞争新优势，不断集聚发展新动能，将为经济持续健康发展注入源源不断的动力。英国伦敦经济与商业政策署前署长罗思义认为，中国不仅在过去一段时间里表现优于所有其他主要经济体，而且显然处于继续跑赢所有主要经济体的最佳位置。

中国经济长期向好的基本面没有变，中国作为全球经济增长重要引擎的地位没有变，国际社会对中国经济前景的信心没有变。今年前5个月，中国吸收外资877.7亿美元，同比增长22.6%；前4个月，中国新增合同外资1亿美元以上大项目185个，相当于平均每天有1.5个外资大项目落地。中国美国商会5月发布的白皮书显示，多数受访者认为，要成为全球赢家，在中国市场保持竞争力至关重要。国际清算银行总经理阿古斯丁·卡斯滕斯近日指出，中国作为一个“非常有韧性”的经济体，将继续为世界经济增长贡献动能。

当前，世界经济滞胀风险上升，主要经济体政策趋向收紧，外部不稳定不确定因素明显增加。面对困难挑战，中国将继续集中精力办好自己的事。美国《华尔街日报》指出，中国通胀压力较小，这意味着中国可以更加明确地把重点放在重振经济上。与此同时，中国将继续扩大高水平对外开放。在全球贸易增长动能减弱的背景下，今年上半年中国外贸进出口逆势增长，货物贸易进出口同比增长9.4%，这表明中国外贸韧性强大，以开放促发展大有可为。下半年，第二届中国国际消费品博览会、2022年中国国际服务贸易交易会、第五届中国国际进口博览会等国际经贸盛会将陆续举行。依托超大规模市场优势，中国将在推动经济持续健康发展的同时，给各国带来更多市场机遇、投资机遇、增长机遇。

中国经济是一片大海，而不是一个小池塘。中国有信心统筹好疫情防控和经济社会发展工作，争取今年经济发展达到较好水平。中国也将继续携手各国共建开放型世界经济，为世界经济复苏注入更多正能量。

《 人民日报 》（ 2022年07月18日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)