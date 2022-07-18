■ 受访专家：深圳大学文化产业研究院副院长 胡鹏林

近期，杭州电竞中心投入启用。图为电竞选手在该电竞中心参加表演赛。

新华社记者 江 汉摄

知名游戏数据分析机构Newzoo发布《2022电竞市场报告》称，全球电子竞技产业将在2022年末创造近13.8亿美元的营收。中国市场将贡献全球电竞市场收益的近1/3。

西班牙皇家埃尔卡诺研究所网站报道称，电竞行业已演变为全球经济和文化的重要组成部分。中国和美国几乎占了全球电竞市场的半壁江山。中国由于庞大的人口基数、快速推进的数字化以及政府对于发展软实力的重视，电竞产业发展越发突出。与此同时，考虑到电子游戏成瘾问题，中国也在监管方面取得了进展。

近年来，中国电竞产业高速发展，在电竞产值、发展速度、观众人数及从业人员等方面均居世界首位。

中国电竞产业的产值规模在2019年超过美国成为全球第一。根据艾瑞咨询发布的数据，2021年，中国电竞商业化的市场规模超过150亿元人民币。如把电竞产业赋能旅游、地产、商业、数字经济等其他产业的增值部分也纳入电竞产值，中国电竞产业的总产值还将远大于这一数据。可见，电竞的关注度、流量和赋能带来的产业价值远超出电竞本身。电竞不仅是一种新兴产业，更是一种赋能和增值方式。

当前，中国电竞已形成成熟的上、中、下游产业链条。上游为电竞游戏研发、运营和授权，包括游戏研发商、游戏运营商等主体；中游指赛事参与、赛事执行和内容制作，包括职业电竞选手、电竞俱乐部、电竞主播等参与方；下游指内容传播、电竞衍生产业链，包括电竞游戏频道、电竞新媒体、电竞直播平台等。在中国电竞产业高速发展过程中，产业链各环节都涌现了一批知名企业。

中国电竞观众人数居全球第一，是其他所有国家的电竞观众总和的2倍。近5年，中国电竞观众数量平均增速超过20%，2021年达到4亿人。其中，每周观看电竞时间超过3小时的电竞深度参与者，是使电竞产业得以变现的主要群体，而每周观看电竞时间在3小时以下的中度参与者和轻度参与者，是给电竞带来流量、赋能和增值能力的潜在群体。

中国电竞产业获益于相关政策的支持引导。2016年，中国国务院办公厅、国家发改委、文化部、教育部、人社部、国家体育总局等在专项规划或政策中明确提出支持电竞发展。各省市也纷纷出台支持电竞产业发展的政策方案。据不完全统计，已有包括北京、上海、广州、杭州、西安、成都等在内的22个城市出台了支持电竞产业发展的政策和细则，为中国电竞产业发展营造了良好环境。2018年，亚洲运动会把英雄联盟、PES、皇室战争、炉石传说、星际争霸、王者荣耀等6项电子竞技运动列为表演比赛项目，带动电竞产业迎来新的发展热潮。

推动电竞文化及产业发展，有利于充分发挥电竞的国际文化效益和经济效益，促进中国参与国际电竞文化交流，提升中国在国际文化体育事业中的话语权和影响力。

未来，中国电竞产业要实现进一步高质量发展，还需加强电竞产业的品牌、主体、空间、人才、服务、政策等6个方面的建设：首先，打造有中国特色和国际影响力的电竞产业品牌，支持参与或举办国际电竞赛事、电竞专业展会及其他专业交流活动。第二，培育电竞产业主体，支持重点电竞游戏研发企业，提升电竞产业集聚效应。第三，拓展电竞产业空间，支持新建或改造电竞场馆，支持优质电竞产业园建设，优化电竞产业生态。第四，培养电竞产业人才，鼓励开展电竞教育培训。第五，提升电竞产业服务，支持电竞基金、媒体、版权交易、赛事保障等服务平台建设。第六，完善电竞产业政策，在重点环节给予资金补贴和赛事奖励，构建全产业链的政策体系。

（李浩嘉采访整理）

(责编：杨光宇、胡永秋)