新华社印度尼西亚巴厘岛7月8日电（记者余谦梁）当地时间2022年7月8日，国务委员兼外长王毅在巴厘岛出席二十国集团外长会时就粮食和能源安全问题阐明中方立场并代表中方提出国际粮食安全合作倡议。

王毅表示，粮食和能源攸关世界经济健康运行，影响2030年可持续发展议程有效落实。当前形势下，二十国集团应承担应尽责任，建立大宗商品合作伙伴关系。中方建议：

一是支持联合国中心协调作用，加强而非削弱联合国作用，支持联合国粮农组织、农发基金、世界粮食计划署的工作。

二是不对世界粮食计划署开展的人道主义粮食采购实施出口限制措施。

三是为俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯的农产品和投入品顺利进入国际市场提供便利。

四是主要粮食生产和净出口国释放自身出口潜力，减少贸易和技术壁垒，控制粮食能源化利用，纾解市场供给紧张局面。

五是各国采取的粮食贸易应急措施应是短期、透明、有针对性和适当的，并符合世贸组织规则。

六是支持国际农业研究磋商组织及各国农业科技创新合作，减少高新科技交流限制。

七是减少粮食损耗。中方已举办国际粮食减损大会，愿共同落实会议共识。

八是在资金、技术、市场等方面帮助发展中国家提升粮食生产、收储和减损能力。

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