新华社印度尼西亚巴厘岛7月8日电（记者余谦梁）当地时间2022年7月8日，国务委员兼外长王毅在巴厘岛出席二十国集团外长会。印尼外长蕾特诺主持会议。二十国集团成员和嘉宾国外长、联合国秘书长古特雷斯等国际组织负责人与会。

王毅说，当前，世界和平与发展面临重大挑战。国际社会期待二十国集团凝聚国际共识、促进国际合作，为充满不确定性的世界传递信心和希望。我们要重温团结合作初心，坚持真正的多边主义，做相互尊重、平等协商的伙伴；和平共处、合作共赢的伙伴；开放包容、互联互通的伙伴。让团结战胜分歧、合作替代对抗，把多边主义的精神落实到维护世界和平、促进共同发展的具体行动上。

王毅表示，各方应加强宏观经济政策协调，推动世界经济包容性复苏和增长；应共同维护全球产业链供应链稳定，缓解全球通胀压力；应加强多边贸易体制，营造开放、透明、非歧视的国际贸易环境；应继续把发展作为优先领域，加强减贫、抗疫、基础设施、绿色发展等领域合作。

王毅强调，中方将在乌克兰问题上继续劝和促谈，始终站在和平一边。期待通过对话协商谈出和平，尽快实现停火止战，防止冲突长期化、扩大化。应鼓励开展认真和全面对话，共同构建均衡、有效、可持续的欧洲安全架构。中方将落实习近平主席提出的全球发展倡议和全球安全倡议，与各方携手建设和平、发展、合作、共赢的世界。

印尼外长蕾特诺表示，捍卫多边主义、开展有效合作是应对全球挑战的唯一途径。期待通过本次外长会为各方搭建沟通桥梁，增进尊重和互信，坚守联合国宪章的宗旨和原则，坚持和平公正、促进友好合作，反对单边主义、孤立筑墙，共同致力于和平稳定繁荣的未来。

联合国秘书长古特雷斯表示，多边主义不是选择题而是必答题，希望各方切实将多边主义付诸行动，促进互联互通、开放包容，更好应对当前紧迫挑战。

各方重点就停火止战、疫后复苏、产业链供应链、粮食能源安全等议题进行讨论，认为应发挥二十国集团重要作用，加强多边主义、弥补信任赤字，应对紧迫挑战、防止世界分裂。

会议期间，王毅分别会见了俄罗斯外长拉夫罗夫、印尼外长蕾特诺、印度外长苏杰生、韩国外长朴振、新加坡外长维文、沙特外交大臣费萨尔、阿根廷外长卡菲耶罗、德国外长贝尔伯克、法国外长科隆纳、荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉、西班牙外交大臣阿尔瓦雷斯、欧盟外交与安全政策高级代表博雷利、加拿大外长乔利、澳大利亚外长黄英贤等。

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