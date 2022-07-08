中新网北京7月8日电(记者 张素 邢翀)中国外交部发言人赵立坚7月8日主持例行记者会。

有记者提问：联合国前官员库伯希日前表示，北约东扩以及企图让乌克兰加入北约是导致俄乌冲突的深层原因，并指出这种行为对二战后确立的联合国维护世界和平与安全的机制造成了严重破坏。中方对此有何评论？

赵立坚：我这几天已多次就相关问题阐明了中方立场。众所周知，北约是一部战争机器，北约的历史是一部不断制造冲突和发动战争的历史，冷战已经结束多年，北约本应退出历史舞台，却到处制造动荡、祸乱世界，沦为美国推行霸权的工具，沦为发动战争的“打手”。

北约声称尊重别国主权和领土完整，但其所作所为却无一例外地破坏了他国的主权和领土完整；北约打着“人道主义”的旗号对外发动战争，但却无一例外地给他国造成了严重的人道主义灾难。从波黑到科索沃，从伊拉克到阿富汗、利比亚，据不完全统计，仅2001年后北约发动和参与的战争就导致90万人丧生，其中包括40万平民，还导致数千万的难民流离失所。

亚太是和平稳定锚、发展增长极、合作新高地，是当今世界最具发展潜力的地区。北约在欧洲的不断扩张已经酿成乌克兰危机，如今北约试图进一步突破地域和界限，在亚太挑起集团对抗，这势必会给地区和全球安全带来巨大危险。北约越来越构成对世界和平与安全的“系统性挑战”。亚太各国欢迎共筑和平、共谋发展、一起来“成事”的努力，不欢迎煽风点火、制造对抗、一心想“搞事”的企图。北约应立即放弃穷兵黩武的图谋。(完)

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