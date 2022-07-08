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联合国警告多重危机危及2030年可持续发展目标

2022年07月08日20:03 | 来源：新华网
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　　新华社联合国7月7日电（记者王建刚）联合国7日发布的《2022年可持续发展目标报告》警告说，相互叠加的多重危机危及17个可持续发展目标，国际社会必须为拯救2030年可持续发展议程作出新的努力。

　　报告说，气候危机、新冠疫情以及越来越频繁的冲突使17个可持续发展目标处于危险之中，这些“连锁和叠加的危机”对粮食和营养、健康、教育、环境以及和平与安全产生影响。

　　最新数据显示，新冠疫情的影响远未结束。到2021年底，直接和间接归因于新冠疫情的全球“额外死亡”人数达到近1500万；2020年全球陷入极端贫困的人口新增9300万；在过去两年中，约1.47亿儿童错过一半以上的课堂学习。疫情还严重扰乱了基本卫生服务。与此同时，世界正处于气候灾难的边缘。

　　报告还说，年轻人的失业率继续高于疫情暴发前，童工和童婚现象正在增加，最不发达国家受到多重不利因素的困扰，包括经济增长疲软、通货膨胀、严重的供应链中断以及政策不确定性、债务不可持续等。

　　报告强调，国际社会应为未来的未知挑战做好准备。

(责编：贾文婷、杨牧)

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