新华社东京7月8日电（记者姜俏梅）日本前首相安倍晋三8日在奈良县奈良市街头演讲时遭枪击，经数小时抢救后不治身亡，终年67岁。日本首相岸田文雄对枪击事件表示强烈谴责。

当地时间8日11时30分（北京时间10时30分）左右，安倍在奈良市一车站附近为自民党参议院议员候选人发表助选演讲时遭一名男子枪击。安倍中枪倒地，颈部和胸部受伤，随后被转运至奈良县立医科大学附属医院抢救。安倍的夫人安倍昭惠随后紧急赶到医院。

奈良县立医科大学附属医院当天下午宣布，安倍于当地时间17时3分（北京时间16时3分）因失血过多死亡。

日本媒体援引当地警方和消防部门消息说，安倍在紧急送医时已处于心肺功能停止状态。医院方面称，枪伤深达心脏失血过多导致死亡。

日本定于10日举行国会参议院选举。得知安倍遭枪击后，岸田文雄紧急中断外地助选行程返回东京。岸田当晚在首相官邸表示，他对安倍离世深表哀悼，对枪击事件予以强烈谴责。日本其他各党派领导人也纷纷表示哀悼，并对枪击事件表示谴责。

嫌疑人山上彻也被日本警方当场逮捕，凶器被认为是一把自制手枪。据日本媒体报道，该嫌疑人供述称“对安倍不满想杀了他”“自制数把手枪和爆炸物”，警方随后在其住处发现并运走疑似爆炸物。

安倍晋三1954年9月21日在东京出生，来自保守派政治世家。安倍2006年9月首次出任日本首相，翌年9月以健康为由宣布辞职。安倍于2012年12月再次出任日本首相，直至2020年8月因健康问题辞职，是连续在职时间最长的日本首相。

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