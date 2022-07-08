新华社印度尼西亚巴厘岛7月8日电（记者余谦梁）当地时间2022年7月8日，国务委员兼外长王毅在巴厘岛出席二十国集团外长会。

王毅表示，二十国集团发端于应对全球金融危机的国际合作，首次峰会就明确了应坚持多边主义、加强伙伴关系，合作应对挑战。在世界和平与发展面临重大挑战之际，我们应坚持践行真正的多边主义，坚持做“三个伙伴”。

一要做相互尊重、平等协商的伙伴。国际上的事情应由各国一起商量着办，国际规则应由各国共同制定和遵守。这个世界只有一个体系，就是以联合国为核心的国际体系。只有一个秩序，就是以国际法为基础的国际秩序。这已是国际社会的共识。

二要做和平共处、合作共赢的伙伴。重视别人的安全，维护大家的安全，才能真正实现自己的安全。如果将本国安全凌驾于别国安全之上，强化军事集团，只会分裂国际社会，反而会让自己更不安全。

三要做开放包容、互联互通的伙伴。国与国之间可以公平竞争，但不应该是恶性竞争甚至恶意对抗。搞封闭排他的“小院高墙”是逆潮流而动，注定只会失败。

(责编：赵欣悦、白宇)