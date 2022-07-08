就美国商界人士近日呼吁美政府改善对华关系一事，外交部发言人赵立坚7月8日表示，中方希望美方认真倾听客观理性声音，端正对华战略认知，作出正确抉择，同中方相向而行，将相互尊重、和平共处、合作共赢三原则落实到改善中美关系的行动中，争取中美关系尽快重返稳定发展轨道。

当日例行记者会上，有记者问：美国史带集团首席执行官、美中关系全国委员会执行副主席莫里斯·格林伯格日前在《华尔街日报》发表题为《我们希望重塑对华关系》的文章称，美中关系是世界上最重要的双边关系。美中两国企业在对方国家开设的业务遍及各行各业，两国贸易总额每年高达数千亿美元，为两国带来巨大利益。如今，改善美中关系比以往任何时候都更符合美国利益。中方对此有何评论？

“我注意到有关报道，赞同格林伯格先生对中美经贸关系的看法。”赵立坚说，中美作为世界前两大经济体和彼此最重要的贸易伙伴之一，两国经济深度交融。2021年中美贸易额达到创纪录的7500多亿美元，同比增长28.7%。其中，中国自美进口1795亿美元，同比增长32.7%。中美经贸关系支撑了260万个美就业岗位。中国美国商会今年3月的报告显示，得益于中国超大市场规模和良好的投资环境，2021年，58%的在华美国企业实现了营业收入的增长，66%的美企计划增加对华投资。

“我这里想强调的是，经贸方面的互利共赢只是中美两国所拥有的巨大共同利益的一个缩影。中美关系过去几十年的发展历程充分表明，只有合作共赢才是发展中美关系的唯一正确选择，才能造福两国人民乃至全世界。”他说。

赵立坚说，当前，中美关系正处在关键十字路口。中方希望美方认真倾听客观理性的声音，端正对华战略认知，作出正确抉择，同中方相向而行，将相互尊重、和平共处、合作共赢三原则落实到改善中美关系的行动中，争取中美关系尽快重返稳定发展轨道。（记者成欣）

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