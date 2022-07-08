人民网北京 7月8日电 （宋歌）坦桑尼亚驻华大使馆7日举办庆祝世界斯瓦希里语日线上活动，坦桑尼亚驻华大使凯鲁基、阿曼驻华大使布塞义迪、肯尼亚驻华大使代办基曼尼等出席线上活动并致辞。

凯鲁基大使在致辞中说，斯瓦希里语是东非共同体和非洲联盟泛非议会的官方语言，同时也是全世界使用人数最多的非洲语言之一。他很高兴看到斯瓦希里语已经走出非洲来到中国，在中非人民经贸、教育、旅游等方面的交流往来中发挥着重要作用。现今中国已有六所高校开设了斯瓦希里语专业，同时有包括人民网在内的多家媒体使用斯瓦希里语开展新闻报道工作。他相信，中非关系能够借助斯瓦希里语得到进一步深化，并希望本次活动能成为促进斯瓦希里语在中国发展的契机。

阿曼驻华大使布塞义迪在致辞中表示，斯瓦希里语是非洲大陆的重要语言，不仅仅在非洲被广泛使用，在阿曼的许多地区同样有人使用这一语言。斯瓦希里语在中国的发展也证明了这一语言作为国际语言的地位。他希望斯瓦希里语能够得到进一步发展，成为文化传播的有力工具。

联合国教科文组织总干事阿祖莱通过视频发来祝贺。她表示，斯瓦希里语不仅仅是交流工具，同样也是了解世界的独特透镜。这一语言为非洲事务和联合国教科文组织维护和平的使命做出了贡献，也有助于促进非洲地区和平、消弭冲突。

坦桑尼亚驻广州总领事、媒体和高校师生代表也参加了活动。在活动中，学生们展示了自己的学习成果，表演了斯瓦希里语诗朗诵、斯瓦希里语歌曲等。

2021年11月23日，第41届联合国教科文组织大会宣布每年7月7日为世界斯瓦希里语日。

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