东京都近期的新增确诊病例数变化趋势图。（图片来源：《朝日新闻》）

人民网东京7月8日电 综合《朝日新闻》等日媒报道，7月7日，日本全国新增新冠肺炎确诊病例4万7977例，单日新增与上周四相比增加2万4535例，增长了一倍以上，并连续2天超过4万例。

7月7日，东京都新增确诊病例8529例，单日新增与上周四相比增加4908例，约增长了1.4倍，已连续20天超过前一周同期。截至7月7日，东京都最近一周的日均新增确诊病例数为5127.7例，是前一周的201.6%。

位于东京首都圈的神奈川县新增确诊病例3130例，埼玉县新增2434例，千叶县新增2081例。

大阪府新增确诊病例4615例，与上周四相比增加了2422例，连续3天超过4000例。

此外，福冈县新增确诊病例2774例，爱知县新增2712例，冲绳县新增2389例，兵库县新增2007例，熊本县新增1578例，京都府新增904例，北海道新增901例，静冈县新增894例，鹿儿岛县新增851例。(编译：陈建军)

(责编：许文金、孙璐)