新华社东京7月8日电（记者姜俏梅）得知日本前首相安倍晋三在奈良县遭枪击后，日本首相岸田文雄8日紧急中断外地助选行程返回东京。他在首相官邸对媒体说，目前安倍“情况十分危急”。

岸田说，医疗机构正在全力抢救安倍，他祈祷安倍平安。在选举进程中的这种卑劣行径“绝不可原谅”，他对此表示强烈谴责。岸田说，他将召集所有内阁成员立即返回东京，政府将采取万全之策应对一切事态。

7月8日，日本前首相安倍晋三在奈良发表演讲时中枪。新华社/美联

日本定于10日举行国会参议院选举。据日本媒体报道，当地时间8日11时30分（北京时间10时30分）左右，安倍在奈良县奈良市一车站附近为自民党参议院议员候选人发表助选演讲时，一名男子从安倍身后数米处向他开枪，安倍中弹倒地，右颈部有枪伤，左胸皮下出血。警方当场以涉嫌杀人未遂逮捕一名男子。该男子名叫山上彻也，41岁，是奈良本地人。现场发现一把疑似用于行凶的枪支。

据报道，该嫌疑人在警方调查中供述称“对安倍心怀不满想刺杀他”。日本防卫省相关人士透露，此人曾在海上自卫队服役3年，2005年退役。

安倍晋三1954年出生于保守派政治世家。他于2006年9月首次出任日本首相，翌年9月，因支持率大降及罹患溃疡性肠炎，安倍宣布辞职。2012年12月，安倍再次出任日本首相，2020年8月因健康问题辞去首相职务。

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