新华社雅典7月7日电（记者于帅帅）欧洲稳定机制负责人、经济学家克劳斯·雷格林7日在雅典参加一个论坛时表示，欧洲中央银行即将开启的加息进程不会引发新的欧元危机，欧元区成员国债务可持续性不会受到直接威胁。

雷格林当天在第26次《经济学人》年度政府圆桌会议上说，尽管公共债务显著增加，但目前欧元区国家公共预算的利息负担仍处于半个世纪以来最低水平。

希腊是欧元区公共债务占国内生产总值（GDP）比重最高的国家。雷格林对此指出，希腊大部分债务为固定利率，平均期限约20年，因此其债务可持续性不会受到严重影响。他认为，尽管全球利率上升，目前所有欧元区成员国的债务可持续性都没有受到直接威胁。

欧洲央行6月宣布，将开启10多年来的首个加息周期，7月计划加息25个基点，并从7月1日起停止净资产购买。市场普遍担忧，随着欧洲央行结束购债计划，欧元区国家融资成本将大幅攀升，债务危机风险上升。

欧洲稳定机制于2012年生效，是欧盟在债务危机爆发后设立的永久性救助机制。

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