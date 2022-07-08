新华社东京7月8日电（记者姜俏梅）日本前首相安倍晋三8日在奈良市街头发表演讲时遭枪击倒地。日本媒体援引当地消防部门的消息说，安倍在被紧急送医时心肺功能停止。

据日本广播协会报道，当地时间8日11时30分（北京时间10时30分）左右，安倍在奈良县奈良市大和西大寺车站附近为自民党参议院议员候选人助选发表演讲，演讲开始一两分钟后，一名男子从安倍身后3米处向他开枪，安倍胸部和颈部中弹倒地。

随后，安倍被救护车紧急送医，并由医用直升机转运至奈良县立医科大学医院。当地消防部门说，转运时安倍失去意识，处于心肺功能停止状态。

7月8日，日本前首相安倍晋三在奈良发表演讲时中枪。新华社/美联

报道援引当地警方消息说，事发时现场传出两声枪响，警方当场以涉嫌杀人未遂逮捕一名男子。该男子名叫山上彻也，41岁，是奈良本地人。现场发现一把疑似用于行凶的枪支。

日本内阁官房长官松野博一对媒体表示，目前安倍伤势不明，正在确认中。正在山形县为参议院选举举行街头演讲的日本首相岸田文雄乘直升机紧急返回首相官邸，并要求在外地的所有内阁成员立即返回东京。

心肺功能停止是指心脏停跳，没有呼吸。在日本，如果伤员心肺功能停止，但未经医生确认，还不能确认其“死亡”。

安倍晋三1954年出生于保守派政治世家。他于2006年9月首次出任日本首相，翌年9月，因支持率大降及罹患溃疡性肠炎，安倍宣布辞职。2012年12月，安倍再次出任日本首相，2020年8月因健康问题辞去首相职务。

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